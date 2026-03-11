Mobilitat
Figueres prepara un dispositiu especial de mobilitat i seguretat per acollir la Volta a Catalunya
Serà el dimarts 24 de març al matí i afecta especialment l’Avinguda Salvador Dalí (entre el carrer Portlligat i fins just abans de la plaça del Sol), la Pujada del Castell, Rambla, l'Avinguda Marignane i els carrers adjacents a aquests trams
El proper dimarts 24 de març Figueres serà, per segon any consecutiu, seu d’una de les etapes de la Volta Ciclista a Catalunya. La ciutat acollirà la sortida de la segona etapa des de la icònica Torre Galatea, al Teatre-Museu Dalí. L’etapa, de 167 quilòmetres, recorrerà territori gironí amb sortida a Figueres i arribada a Banyoles, en sentit invers del que va passar el 2025. A la Rambla hi haurà el control de firmes (11:45h) i a l’entorn de l’Avinguda Salvador Dalí estacionaran els autobusos dels equips.
L’Ajuntament de Figueres i Guàrdia Urbana han preparat un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat. Per motius organitzatius i logístics, entre les 8.30 i les 13:30h les afectacions principals per a la circulació de vehicles seran a l’Avinguda Salvador Dalí (entre el carrer Portlligat i fins just abans de la plaça del Sol), a la Pujada del Castell, Rambla i als carrers adjacents a aquests trams.
La Torre Galatea acollirà el tret de sortida de l’etapa tal i com va succeir amb La Vuelta, l’agost passat. L’etapa, que tindrà sortida neutralitzada fins a Llers, enfilarà la Ronda Jacint Verdaguer i l’Avinguda Salvador Dalí (N-IIa) en sentit La Jonquera (recorrerà l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l’Estany). Una hora abans de començar la cursa hi haurà el control de firmes i la presentació dels equips a la part baixa de la Rambla (11:45 a 12:45h). Els autobusos dels equips s’ubicaran en tres espais, amb l’accés obert per a vianants: a l’Avinguda Salvador Dalí (entre la Sidreria Txots i el carrer Llers, al Parc Bosc); al carrer Mestre Manuel de Falla, al costat de la Biblioteca Fages de Climent (des de C/ Damàs Calvet fins a Plaça del Sol) i a la part alta del Parc Bosc, a la Ronda del Rector Arolas (des de l’Avinguda Olímpia fins a l’Avinguda Salvador Dalí).
Circulació tallada de 8.30 a 13.30h
L’Avinguda Salvador Dalí, entre el carrer Portlligat i la plaça del Sol, estarà tallada a la circulació de vehicles entre les 8.30 i les 13:30h. Els carrers adjacents a aquest tram també es veuran afectats tant en la circulació com en l’estacionament de vehicles, que es prohibirà el mateix dimarts a partir de les 6 del matí. Hi haurà rutes alternatives -tant pels vehicles com per al transport públic urbà-, que estaran senyalitzades amb cartells i amb la presència d’agents de la Guàrdia Urbana. La circulació de vehicles s'anirà obrint progressivament a les 13:30h. El giratori de la Plaça del Sol estarà obert a la circulació (direcció N-260 (Ctra. Olot) i Avinguda Salvador Dalí sud) i l'accés a l'Hospital de Figueres sempre estarà garantit (per exemple, hi haurà accés per Ronda del Parc o per carrer Creu del Terme).
Els punts principals on estarà tallada la circulació de vehicles entre les 8:30 i les 13:30h són: Avinguda Salvador Dalí (des de la plaça del Sol fins a l’encreuament del C/ Portlligat i els carrers propers), Rambla, Pujada del Castell (des de la Rambla fins a l’Avinguda Salvador Dalí), Avinguda Marignane (des de l'encreuament del C/ Jòncols en direcció el Teatre-Museu Dalí), Ronda Jacint Verdaguer, C/ Tramuntana i C/ Sant Celi i Rústic; C/ Lasauca; C/ Vilafant (des de C/ Rodes fins a la Rambla); C/ Mestre Manuel de Falla (des de C/ Damàs Calvet fins a Plaça del Sol) i C/ Rector Aroles (des d'Avinguda Olímpia fins a Av. Salvador Dalí). A més, el tall de l’Avinguda Salvador Dalí s’allargarà fins a l'entrada de la N-II a Hostalets de Llers de 12 a 13:15h.
D’altra banda, l’aparcament estarà prohibit el mateix dimarts (de 6 a 13:30 h) a carrers propers a Avinguda Salvador Dalí (des de la Plaça del Sol fins a l’encreuament del C/ Portlligat), Avinguda Marignane (des de l'encreuament del C/ Jòncols en direcció al Teatre-Museu Dalí), carrer de la Tramuntana i Sant Celis Rústic; Pujada del Castell (des de la Rambla fins a Avinguda Salvador Dalí), C/ Mestre Manuel de Falla (des de C/ Damàs Calvet fins a Plaça del Sol), C/ Joan Subias, C/ Poeta Marquina i Rambla. Els abonats i usuaris de l’aparcament Saba no podran utilitzar l’aparcament Saba Garrigal (C/ Canigó), mentre que a l’aparcament Telpark del Passeig Nou s’hi haurà d’accedir des del C/ Poeta Marquina.
L’Ajuntament de Figueres reforçarà, amb bustiada general, la zona afectada perquè tothom estigui informat.
L’aparcament gratuït més pròxim, al Parc de les Aigües
Tant pels veïns que no puguin aparcar en el seu lloc habitual com pels espectadors que vinguin de fora de Figueres per presenciar l’arribada de la cursa, la ciutat disposa d’àmplies bosses d’aparcaments gratuïts. El més pròxim a la carrera és al Parc de les Aigües, a 500 metres, i també hi ha el de l’antic camp de futbol del Far i el de la carretera de Llançà, entre altres.
