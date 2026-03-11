La pugna blaugrana
El factor Messi agita les eleccions del Barça: el punt feble de Laporta i el somni de Font
L’astre, que va abandonar el club blaugrana el 2021, manté el seu silenci la setmana decisiva mentre l’expresident es desmarca de les acusacions de Xavi i l’aspirant de Granollers llança picades d’ullet de futur a l’argentí.
Raúl Paniagua
Hores abans que els socis del Barça elegeixin el futur president en les votacions d’aquest diumenge, Leo Messi jugarà contra el Charlotte a la Lliga MLS. Serà un partit més amb l’Inter Miami, el seu equip des del juny del 2023. L’astre argentí no s’ha pronunciat en tot el procés electoral ni té previst fer-ho, però continua present al cap de tots els culers. És un factor decisiu per a socis, candidats i directives, com ho va ser sobre la gespa, on va redefinir la història del club amb un impacte inigualable.
S’acosta el gran dia de les eleccions i tots els candidats (i precandidats) han utilitzat el nom de Messi en una direcció o una altra. El millor jugador de la història del Barça ha preferit mantenir-se al marge. «El Leo no ha participat ni participarà en les eleccions. Ni activament, ni passivament. Res de res. La posició és que no hi ha posició», comenten fonts pròximes al jugador a EL PERIÓDICO.
La visita sorpresa
Es tracta d’un silenci per responsabilitat, conscient que la seva paraula sempre és determinant. N’hi ha prou amb recordar la seva visita sorpresa a Barcelona el novembre passat, quan es va plantar un diumenge a la mitjanit al Camp Nou amb missatge inclòs a les xarxes, acompanyat de fotografies d’aquell moment icònic: «Ahir a la nit vaig tornar a un lloc que trobo a faltar amb l’ànima. Un lloc on vaig ser immensament feliç, on vostès em van fer sentir mil vegades la persona més feliç del món. Tant de bo algun dia pugui tornar, i no només per acomiadar-me com a jugador, com mai vaig poder fer».
La repercussió d’aquelles paraules va ser tremenda i la nostàlgia es va apoderar de molts culers, que van disfrutar de la llegenda que va abandonar el club blaugrana l’agost del 2021 després de 778 partits en 17 temporades amb el primer equip del Barça, resumides amb 672 gols, 305 assistències i 35 títols, entre els quals 10 Lligues, 4 Champions i 3 Mundials de Clubs.
La carta més preuada
Messi es va convertir en el símbol de l’èxit al Barça i a tot el món, cosa que també va repercutir òbviament en els processos electorals. El 2015 la candidatura de Josep Maria Bartomeu es va veure reforçada pel triplet de l’equip que va conquerir la Champions contra la Juventus amb un Messi clarament identificat amb el projecte. Sis anys després, el 2021, el context va canviar per complet. En un moment de crisi econòmica i esportiva, Joan Laporta va saber capitalitzar la seva bona relació amb l’astre i va insinuar que la seva renovació només seria possible si s’emportava el triomf a les urnes.
Laporta va guanyar, però Messi va marxar a París. Les promeses del president no es van complir i tot es va justificar per les limitacions econòmiques de l’entitat. Molts socis es van sentir enganyats en una sortida traumàtica que sempre serà recordada. El factor Messi continua molt present ara i ja ha convulsat el procés actual en una guerra en la qual l’expresident té poc a guanyar. Sap que és el seu punt feble, el seu forat negre, mentre que Víctor Font somia amb la carta més preuada i ha trobat en Xavi Hernández un aliat perfecte per agregar munició.
Encreuament de retrets
L’exjugador i extècnic blaugrana ha acusat Laporta de vetar el retorn de Messi després de proclamar-se campió del món amb l’Argentina. En una entrevista amb ‘La Vanguardia’ va explicar que «Leo estava fitxat», però Laporta ho va tirar «tot enrere» perquè si tornava li «faria la guerra» i no s’ho podia permetre. Javier Tebas, president de LaLiga, va negar que el seu organisme autoritzés aquesta operació, mentre l’expresident blaugrana va carregar la responsabilitat en Jorge Messi, el pare de l’astre que va portar la negociació, que es va decantar per Miami perquè una tornada a Barcelona suposaria «massa pressió». «I aquí pau i després glòria. Introduir això ara l’únic que fa és embrutar les eleccions», va deixar anar Laporta a la COPE.
L’expresident reconeix que la «la relació està perjudicada» i l’argentí fins i tot li va negar la salutació a la gala de la Pilota d’Or del 2023, però prefereix centrar-se en altres qüestions que «no desviïn l’atenció» del que és important. En ple fang, Font no ha dubtat a atorgar-se a si mateix la carta de Messi, «amic de Xavi», assegurant que el primer que farà si guanya les eleccions és trucar al campió de Rosario.
Estàtua i homenatge
Els plans de futur dels dos candidats també tenen present l’argentí. A Laporta li encanta dir que Messi mereix una estàtua al costat del Camp Nou «com la de Kubala i Cruyff», però encara segueix pendent aquest partit d’homenatge reservat, segons l’expresident, per quan estigui completament acabat el Camp Nou amb 105.000 espectadors.
Font ha burxat en aquesta «ferida sentimental» i recorda la «mentida» del 2021 com a punt d’origen en la ruptura entre Messi i Laporta, a qui acusa d’improvisar sense un projecte clar. L’empresari de Granollers sí que va exposar amb tota mena de detalls el seu pla Messi. Ho va fer, fins i tot abans de presentar les firmes i ser reconegut com a candidat. «L’única manera que Messi es pugui acomiadar com ell i el Barça es mereixen és si Laporta no governa a partir del 16 de març», va proclamar Font, que resumeix la seva proposta en tres eixos: presidència d’honor, una marca comercial comuna i un últim ball amb l’elàstica blaugrana.
La comparació amb Jordan
En l’àmbit institucional, el candidat recuperaria el càrrec que ja va ocupar breument Johan Cruyff, aquesta presidència d’honor que «reforçaria el club i ens permetria arribar a parts del món en què la seva figura és més forta que el Barcelona».
En la parcel·la comercial, aposta per una aliança similar a la de Michael Jordan amb Nike, amb noves línies de negoci que podrien convertir aquesta marca Messi-Barça en «la més forta de la indústria de l’esport». En la proposta esportiva, finalment, Font desitja un comiat sobre la gespa del jugador i apunta al gener del 2027 com a primera finestra possible.
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- Defuncions del 10 de març de 2026 a l'Alt Empordà
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible