Atletisme

Carlos Moreno fa un doblet de medalles en el Campionat d'Espanya d'atletisme

L'atleta màster guanya l'or -amb millor marca personal- en el salt de llargada i la plata en els 60 metres llisos

Carlos Moreno amb el seu entrenador, Augusto Godínez.

Carlos Moreno amb el seu entrenador, Augusto Godínez.

Roger Illa

Roger Illa

Antequera (Màlaga)

Carlos Moreno, atleta màster de l’Associació Atlètica Figueres, ha aconseguit un doblet de medalles en el Campionat d’Espanya celebrat a Antequera (Màlaga). El figuerenc ha guanyat l’or en el salt de llargada, gràcies a una marca de 3,89 metres que suposa la seva millor marca personal. L'altra medalla l'ha obtingut en la prova de 60 metres llisos, en la qual ha fet un temps de 9,64 segons.

Moreno té setanta-dos anys i és un dels atletes més veterans del club altempordanès. Tot i haver passat més de trenta anys fent ciclisme i haver-se iniciat en l'atletisme fa relativament poc, és un habitual en els podis catalans i espanyols de la seva edat. El mes de juny de 2025, per exemple, Moreno va aconseguir un tricampionat de Catalunya en la categoria màsters-70, tot penjant-se l'or en el salt de llargada, els 100 metres i els 200 metres.

L'EMPORDÀ va entrevistar l'atleta el març de 2025. Moreno va explicar la seva trajectòria i les seves aspiracions futures. Pots llegir l'article en aquest enllaç.

