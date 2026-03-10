Moeve Fútbol Zone 1x16: Lamine Yamal s’asseu al tron… amb Mbappé en alerta
Nou programa de Moeve Fútbol Zone analitzant la coronació de Lamine Yamal amb el FC Barcelona i el debat sobre qui és avui el jugador més determinant de l’equip blaugrana. També posem el focus en la preocupació que genera el genoll de Kylian Mbappé i els possibles riscos per al tram decisiu de la temporada. A més, entrevistem Diego Barri, jugador del CD Castellón, per conèixer de prop la gran temporada del conjunt albinegre. Més informació