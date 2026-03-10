Primera Catalana
L'Adepaf Txots domina des de la defensa per reprendre el camí de la victòria
L'equip figuerenc escombra el Mataró B per 31 a 75.
Una setmana després de perdre contra el segon, el Cabrera, i perdonar la sentència del títol, l’Adepaf Txots va retrobar-se amb la victòria a Mataró. El partit contra el filial de la capital maresmenca va ser una de les millors actuacions defensives de l’Adepaf aquest any i va deixar un impactant marcador.
Els de Marc Delemus van anotar 75 punts, una bona xifra, però el més destacable va ser l'absolut domini que van mostrar protegint la seva cistella. Els figuerencs van deixar el local amb només 31 punts a favor. El resultat final, impropi de la categoria, va decidir-se ja des del primer minut de joc, ja que els figuerencs van inaugurar el matx amb un parcial de 2 a 17. A partir de llavors ja no van parar d'eixamplar la distància.
Els 44 punts de diferència final donen un punt extra d’energia necessari després del partit anterior. El Cabrera no va fallar i l’Adepaf Txots continua liderant amb una sola victòria de marge. El pròxim partit dels de l'Alt Empordà serà diumenge vinent (17:45h) a casa, contra l'Arbúcies, equip de la zona mitjana.
