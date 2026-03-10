Primera Catalana
El Figueres sap aguantar i compleix les previsions davant el Martinenc
S'imposa per 3 a 1 i encadena dues victòries després de més de tres mesos sense fer-ho
El Martinenc barceloní, cuer de Primera Catalana, va donar guerra en la visita a Vilatenim, però el Figueres va fer bones les previsions per acabar guanyant. L’equip entrenat per Arseni Comas va vèncer per 3 a 1 en un duel en el qual va anar de menys a més.
En la primera meitat no es va moure el marcador. En el 56’, Laia Ansón va avançar la Unió amb un gol d'oportunista dins l'àrea. Poc després Valle, de penal, va fer el segon (62’). El Martinenc no estava disposat a llençar la tovallola i va escurçar la diferència en el minut 67. Es preveia un final ajustat, però la Unió va ser millor en el temps que restava, va saber aguantar el resultat i Laia Ansón va rematar la feina en el descompte, amb el seu doblet particular.
És la segona victòria consecutiva d'un Figueres que venia del tram més difícil quant a resultats de la temporada. L'equip té una bona oportunitat per a sumar la tercera aquest dissabte a les quatre contra el penúltim, el Vic. No es podrà confiar, ja que tot i la diferència en la taula entre tots dos equips, en l'anada va patir de valent per tombar les osonenques en el temps afegit (2-1). La Unió ocupa la vuitena posició a la taula i empata a 29 punts amb el Cerdanyola i l'Estartit.
