Eleccions al FC Barcelona
Tebas desmenteix Xavi: "LaLiga no va autoritzar absolutament res ni tenia l'OK per al tema de Messi"
El president de la patronal nega l'afirmació de l'exentrenador del Barça en què afirmava que el retorn de l'argentí el 2023 comptava amb el vistiplau de LaLiga
Joan Laporta: «Amb Xavi continuaríem perdent»
Fermín de la Calle
Les declaracions de l'exentrenador del Futbol Club Barcelona Xavi Hernández afirmant que Joan Laporta va tancar les portes a un retorn de Lionel Messi al club el 2023 han estat desmentides pel president de LaLiga, Javier Tebas.
Tebas: "No és veritat"
En una entrevista a la primera edició del Telediari, Tebas desmentia Xavi afirmant que la patronal no va donar llum verda ni cap autorització a l'operació: "No és veritat. LaLiga no va autoritzar absolutament res ni tenia l'OK" per a aquest retorn de Messi.
L'extècnic ha afirmat a l'inici de la setmana final de les eleccions a la presidència del Barça que la tornada de Messi estava pràcticament tancada. Segons va afirmar Xavi, ell mateix havia contactat amb l'argentí després que guanyés el Mundial del 2022 a Qatar per sondar la disponibilitat de Leo per tornar al Barça. Hernández va advertir que el futbolista, que complia la seva última temporada al París Saint-Germain, estava il·lusionat amb la idea de tornar a Barcelona, de la qual van parlar durant mesos.
Finalment, Messi va decidir abandonar París, però va marxar als Estats Units, per incorporar-se a l'Inter de Miami. Les converses amb Leo, segons la versió de Xavi, es van prolongar fins al març del 2023. I en la versió de l'extècnic existia "llum verda de LaLiga" per tancar aquest retorn, cosa que va provocar que el club arribés a negociar el contracte de l'argentí amb el seu pare i representant, Jorge Messi. Però Tebas ha sortit a desmentir les paraules de Xavi negant el suposat vistiplau de la patronal a la tornada del futbolista.
