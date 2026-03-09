Tercera RFEF
Recuperació exprés del Peralada per reenganxar-se al play-off
L'equip goleja el Lleida per 3 a 0 en una tarda tranquil·la i es torna a situar a un sol punt de la promoció
El Peralada necessitava un cop d'efecte després de la dura derrota entre setmana a Vilanova. Els d'Àlex Marsal van golejar el cuer de Tercera, el Lleida, per 3 a 0. El resultat contundent, un guió de partit que va acompanyar de principi a fi i la possibilitat de tornar-se a enganxar de ple en la pugna pel play-off representen la millor manera de superar el mal tràngol del descompte en el partit ajornat. Els xampanyers es neguen a deixar escapar el tren de la promoció.
El Peralada va ser l'equip que millor va adaptar-se a les condicions del Municipal. El camp, ja malmès durant bona part de la temporada, presentava un aspecte encara més desafiant per culpa de la pluja que queia sobre el poble. Per això va esdevenir decisiu el fet avançar-se força aviat en el partit. En el minut 23, una jugada que ja és tot un clàssic va tornar a donar fruits per als altempordanesos. Pilota llarga en diagonal cap al segon pal, prolongació amb el cap -en aquest cas, de Master Omar Kanteh- en direcció al pal contrari i rematada a plaer de Sergi Romero, totalment alliberat. L'estratègia en la pilota aturada continua sent decisiva per als d'Àlex Marsal.
Ja a la segona meitat la fórmula es va repetir de nou... però amb certa trampa, ja que, tot i que el segon gol va tornar a arribar gràcies a una pilota aturada, sembla poc probable que algú predís que Carles Gallardo remataria de mitja xilena per sorprendre tothom. Es posava les mans al cap el tècnic peraladenc en veure la diana de la tranquil·litat del seu central. A partir de llavors, el Lleida va abaixar els braços i el Peralada no va tornar a patir per assegurar els tres punts. Faltava només la sentència definitiva, que va acabar aconseguint Mousta (76'). Un minut després els del Segrià van quedar-se amb deu i no va tornar a passar pràcticament res.
La victòria és la primera en els últims cinc partits d'un Peralada que passava per un moment de cert bloqueig. La derrota de la jornada anterior podia suposar un cop anímic fatal per a les aspiracions d'ascens dels de l'Alt Empordà, però l'equip es va encarregar de demostrar per la via ràpida que això no serà així. Els xampanyers són setens i tenen la promoció marcada per l'Escala i l'Hospitalet a un sol punt. La següent visita dels blanc-i-verds és de les exigents i serà una prova de foc per dictaminar les aspiracions reals del Peralada. L'equip visitarà diumenge (11:45h) el camp d'un Tona en dinàmica ascendent des que Raúl Paje va agafar la seva banqueta.
Subscriu-te per seguir llegint
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
- Un Cadaqués inèdit emergeix en color sèpia i regust antic
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- Aliança estratègica per defensar el comerç de proximitat a l'Alt Empordà
- Les comparadores d’electricitat alerten que el rebut de la llum es pot disparar un 200% per la guerra de l’Iran