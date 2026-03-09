Eleccions del FC Barcelona
Joan Laporta: "Amb Xavi continuaríem perdent"
En el primer debat electoral del FC Barcelona, els dos candidats han posat cara a cara les seves visions de club i lideratge
Begoña González
L’expresident del FC Barcelona Joan Laporta ha afirmat aquest dilluns, en el debat electoral del FC Barcelona del Grup Godó, que les paraules de Xavi Hernández recollides en una entrevista publicada aquest dilluns a La Vanguardia l’han "sorprès i dolgut". "M’ha sorprès i dolgut el to de Xavi, però quan veig aquestes declaracions penso en Hansi Flick. En l’interès del club cal prendre decisions difícils i és el que vaig fer. Amb Xavi continuaríem perdent i amb Hansi hem tornat a guanyar. Em dol que s’hagi deixat utilitzar per Font, que intenta embrutar aquest procés electoral", ha dit Laporta.
En el debat, en què s’han enfrontat dues visions de lideratge i de club, l’expresident ha acusat Font d’elitista i tecnòcrata, així com de donar credibilitat a la denúncia presentada per un soci a l’Audiència Nacional, "plena de falsedats i mentides per embrutar la campanya". Víctor Font ha acusat l’expresident de ser la causa de la judicialització del club. "Això embruta els socis i la institució. Necessitem un club transparent que treballi des de la veritat", ha assegurat el candidat de "Nosaltres".
El paper de Messi
Font s’ha defensat de les acusacions d’"estar amagat darrere del seu ordinador" afirmant que la seva és l’única candidatura "amb gent complementària i transversal que ha patit les conseqüències de no haver tingut el soci en compte en tot el mandat", ha dit Font. "El Barça necessita sumar el talent de tots", ha assegurat.
"Xavi ha fet un acte de barcelonisme explicant la veritat i ha estat ratificat per Messi. Estem farts del Barça d’uns contra els altres", ha afirmat Font. Pel que fa al crac argentí, utilitzat per Font en la seva campanya, Laporta ha afirmat que la seva candidatura ha valorat "posar-li una estàtua i fer-li un partit homenatge". "Però el projecte esportiu de la nostra candidatura serà amb Flick a la banqueta i Deco als despatxos, és la fórmula que funciona i hauria de continuar així", ha deixat clar l’expresident.
Dues visions de club
En un moment de contraposició sobre el plantejament de la campanya, Laporta ha acusat Font de tenir "un problema de vanitat" i de ser "altaveu de la campanya més ferotge de la caverna de Madrid", per haver esmentat les seves fotos en tractor o les seves passejades per Mercabarna. "El Barça no es pot portar des d’un ordinador, és sentiment", ha conclòs Laporta després d’avisar que Flick renunciaria al seu contracte si Deco no estigués al comandament. "Ho ha dit diverses vegades, que amb ell se sent més còmode", ha avisat.
Font, per la seva banda, que ha dit en moltes ocasions que no comptaria amb l’exfutbolista en la seva direcció esportiva, ha tornat a explicar que comptaria amb un trident per substituir-lo. "Nosaltres tenim una credibilitat que ens permet comptar amb gent professional que no són del FC Laporta. El Barça està per sobre dels seus presidents", ha afirmat.
"Tots els culers portem el club al cor, no és monopoli de Laporta. Però el Barça no s’ha de portar a la butxaca, no penso viure del Barça", ha afirmat Font. "Aquesta mentida et desacredita per ser president del Barça per sempre", li ha contestat Laporta, negant "viure del Barça".
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
- Un Cadaqués inèdit emergeix en color sèpia i regust antic
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- Aliança estratègica per defensar el comerç de proximitat a l'Alt Empordà
- Les comparadores d’electricitat alerten que el rebut de la llum es pot disparar un 200% per la guerra de l’Iran