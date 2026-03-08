NECROLÒGIQUES
L’Escala cau amb la Montanyesa a Nou Barris (2-1)
Els de David Gurillo acaben el matx bolcats però són frenats per un inspirat Eric a la porteria rival
Lluc Perich Pérez
Girona
La Montanyesa va posar fi a la ratxa de quatre partits invicte de L’Escala a Tercera Federació en un duel on els blaugranes van acabar amb la mel als llavis. Els barcelonins van avançar-se en la primera meitat mitjançant Rosales, però el protagonisme havia estat escalenc i les accions més destacades obra d’Eric, porter de la Monta.
Els de David Gurillo van rebre un nou cop en la represa quan Linares va fer el segon a l’hora de joc, però la reacció va ser immediata amb Xavi posant l’1-2 al marcador. L’empenta dels darrers minuts no va servir a L’Escala per a aconseguir, almenys, un empat a Nou Barris. La derrota no fa caure els empordanesos de la promoció, però manté ben estreta la lluita per a ser-hi.
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- S'enfonsa una part del mas de Sant Martí del Forn del Vidre de la família de Joan Laporta a l'Empordà
- L'empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
- Francesc Galí: 'Hi havia un Bulli (Buli) abans de Ferran Adrià
- Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni
- Qui són els 'esquenapelats', els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?