Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mas LaportaTemporal llevantRescat fauna marinaHabitatge cooperatiuAve Figueres BarcelonaGarcía Carrés TejeroRem Abril Rubio
instagramlinkedin

Patinatge artístic

El grup de xou petit del PA Figueres tasta el bronze en el Campionat de Catalunya

L'equip es penja una medalla que se li va resistir el 2025

El Xou Gran no arriba al podi en la seva categoria

L'actuació del PA Figueres.

L'actuació del PA Figueres. / FCP

Roger Illa

Roger Illa

Granollers

Canvia la temporada, però tot continua igual pel grup de xou petit del Patinatge Artístic Figueres. O millor, ja que l'equip ja ha aconseguit, de moment, una medalla que se li va resistir ara fa un any. La formació altempordanesa ha guanyat el bronze en el Campionat de Catalunya i comença un any il·lusionant de la millor manera possible.

La nova coreografia figuerenca, "X Tu", ha sumat un total de 34,13 punts. La puntuació l'ha col·locat per sobre el CP L'Aldea, el CPA Olot i el club que va penjar-se el bronze el 2025, el CPA Ripollet. Per sobre el PA Figueres han quedat, de manera esperada, dos gegants del patinatge artístic mundial: l'AS Cunit, or amb 44,56 punts, i el CPA Tona, plata amb 43,36 punts. A la medalla del Patinatge Artístic Figueres també se li suma una alegria extra, la de classificació per al Campionat d'Espanya, que estava reservada als sis millors equips catalans durant la cita.

Notícies relacionades i més

No va tenir la mateixa sort el Xou Gran del PA Figueres, dissabte. El conjunt, entrenat per Aitor i Arantxa Sacristán, no va arribar al podi en la seva modalitat. La medalla d'or la va guanyar el dominador global, l'Olot.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
  2. Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
  3. S'enfonsa una part del mas de Sant Martí del Forn del Vidre de la família de Joan Laporta a l'Empordà
  4. L'empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
  5. Francesc Galí: 'Hi havia un Bulli (Buli) abans de Ferran Adrià
  6. Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
  7. L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni
  8. Qui són els 'esquenapelats', els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?

El grup de xou petit del PA Figueres tasta el bronze en el Campionat de Catalunya

El grup de xou petit del PA Figueres tasta el bronze en el Campionat de Catalunya

L’Iran elegeix el successor de Khamenei, però no en revela encara el nom

L’Iran elegeix el successor de Khamenei, però no en revela encara el nom

El secretari general de Noves Generacions dimiteix, abandona el PP i demana votar a Vox

El secretari general de Noves Generacions dimiteix, abandona el PP i demana votar a Vox

Trump avisa l'Iran que el pròxim líder suprem no "durarà gaire" sense l'aprovació de Washington

Trump avisa l'Iran que el pròxim líder suprem no "durarà gaire" sense l'aprovació de Washington

Eva Menor: “A les dones no se’ls ha de prohibir res; cal generar les condicions perquè tinguin llibertat per a tot”

Eva Menor: “A les dones no se’ls ha de prohibir res; cal generar les condicions perquè tinguin llibertat per a tot”

L’habitatge i Palestina irrompen a la multitudinària manifestació del 8M a Barcelona

L’habitatge i Palestina irrompen a la multitudinària manifestació del 8M a Barcelona

Irene Montero demana protecció després d’haver rebut amenaces de mort d’un grup neonazi

Irene Montero demana protecció després d’haver rebut amenaces de mort d’un grup neonazi

Troben un cadàver a la zona on buscaven el conductor arrossegat pel riu a Llinars del Vallès

Troben un cadàver a la zona on buscaven el conductor arrossegat pel riu a Llinars del Vallès
Tracking Pixel Contents