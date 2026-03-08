Patinatge artístic
El grup de xou petit del PA Figueres tasta el bronze en el Campionat de Catalunya
L'equip es penja una medalla que se li va resistir el 2025
El Xou Gran no arriba al podi en la seva categoria
Canvia la temporada, però tot continua igual pel grup de xou petit del Patinatge Artístic Figueres. O millor, ja que l'equip ja ha aconseguit, de moment, una medalla que se li va resistir ara fa un any. La formació altempordanesa ha guanyat el bronze en el Campionat de Catalunya i comença un any il·lusionant de la millor manera possible.
La nova coreografia figuerenca, "X Tu", ha sumat un total de 34,13 punts. La puntuació l'ha col·locat per sobre el CP L'Aldea, el CPA Olot i el club que va penjar-se el bronze el 2025, el CPA Ripollet. Per sobre el PA Figueres han quedat, de manera esperada, dos gegants del patinatge artístic mundial: l'AS Cunit, or amb 44,56 punts, i el CPA Tona, plata amb 43,36 punts. A la medalla del Patinatge Artístic Figueres també se li suma una alegria extra, la de classificació per al Campionat d'Espanya, que estava reservada als sis millors equips catalans durant la cita.
No va tenir la mateixa sort el Xou Gran del PA Figueres, dissabte. El conjunt, entrenat per Aitor i Arantxa Sacristán, no va arribar al podi en la seva modalitat. La medalla d'or la va guanyar el dominador global, l'Olot.
