Tercera RFEF
L'Escala perd a Nou Barris, territori prohibit per als altempordanesos (2-1)
Els anxovers cauen contra la Montanyesa i podrien sortir de la zona play-off si l'Hospitalet guanya el partit que té pendent
L’Escala va perdre després de cinc jornades sense fer-ho al Municipal de Nou Barris, contra la Montanyesa (2-1). La Bombonera barcelonina, un dels camps més difícils de la categoria, va tornar a castigar les aspiracions d’un equip altempordanès -el mes de gener, el Peralada també va caure contra la Montanyesa en el mateix estadi.
Els blaugrana van aguantar durant bona part de la primera meitat, però van encaixar el primer en el minut 40. El gol de Pau Rosales va posar per davant la Montanyesa poc abans del descans. L’1 a 0 va ser un cop psicològic pel moment de partit en el qual havia arribat. I la ferida va eixamplar-se en el 61’, amb el segon gol barceloní, obra de Jonathan Linares.
L’Escala va reaccionar immediatament. Xevi Germán, que exercia de capità per les baixes de Jona i Josu i la suplència de Gelmà, va escurçar la distància només dos minuts més tard, en el 63’. Hi havia molt temps per a buscar l’empat, però els anxovers no van poder veure porteria, ja que van topar de nou amb una bona actuació defensiva rival, i van tornar cap a casa amb les butxaques buides.
L’equip costaner continua cinquè, dins el play-off i amb 38 punts, però l’Hospitalet el deixaria fora en cas de guanyar el partit ajornat que disputarà entre setmana. El pròxim compromís de l’Escala serà diumenge a casa (12:30h) contra el colíder, el Badalona.
