Duatló
"D'on surt aquest home?": el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
L'atleta firma un temps de 3 hores i 5 minuts en la prova, disputada a Osca amb condicions metereològiques molt adverses
El rosinc Pere López continua penjant-se medalles en duatló. Si fa uns mesos va quedar tercer en el Mundial de duatló esprint, aquest mes de febrer va guanyar l'or en el Campionat d'Espanya de mitjana distància. Ho va fer amb un domini aclaparador, poc freqüent en una prova d'aquesta mena: el van separar 6 minuts i 52 segons del segon classificat, tot un subcampió mundial com el madrileny Miguel Ángel Sánchez García. Va aturar el cronòmetre en un temps de 3 hores i 5 minuts que s'assembla més al d'un atleta d'elit que a l'estàndard de la seva categoria.
I això que la prova va ser de tot menys senzilla. El duatló de mitjana distància consta d'uns 10 quilòmetres inicials corrent, 60 quilòmetres en bicicleta i 10 quilòmetres finals corrent de nou. Disputada a Osca, la fred -amb sensació, per moments, de quatre graus sota zero- i, sobretot, el fort vent van marcar la disputa del campionat. El cierzo, un vent del nord-oest de característiques semblants a la tramuntana i típic de la zona, no va deixar reposar els atletes en cap moment. "Fins i tot els professionals van dir-ho", remarca López.
Afegeix que va ser especialment exigent la bicicleta. El tram va deixar-lo força deshidratat i va haver de parar més del que hauria desitjat, entre dos i tres minuts, en l'últim avituallament. Va tenir, a més, una penalització de trenta segons. Però, tot i això, no va veure perillar l'or de la seva categoria, la dels màsters d'entre 60 i 64 anys.
"Em va arribar que alguns rivals deien 'Però d'on surt aquest home?'", recorda, divertit. Pere López és, encara, un nouvingut en moltes competicions de les quals està participant. El de Roses, professor d'Educació Física del Centre Escolar Empordà, va començar a competir en duatló fa tot just un any. L'estiu passat explicava a l'EMPORDÀ que el seu èxit en aquesta disciplina havia estat "com un regal inesperat després de tants anys dedicant-me a l'esport". El premi continua donant fruits.
Canvi de club abans de l'Europeu
López competia amb el Triatló Tramuntana de Figueres, però en aquest darrer Campionat d'Espanya ja duia el mono del seu nou club, el Fasttriatlon barceloní. "Necessitava un club que em portés a un nivell més alt i amb el qual pogués assistir a les competicions al costat de companys d'equip", valora un Pere López que, això sí, continua entrenant a casa, a Roses. A cavall entre el Club Ciclista Roses, el Club d'Atletisme Roses i el GEN.
El pas endavant a pertànyer al Fasttriatlon, equip referent a Catalunya, li suposa una ajuda quant a organitzar i gestionar les competicions a les quals assisteix. El club finançarà, per exemple, la major part dels costs del Campionat d'Espanya per equips que se celebrarà a Albacete el mes d'abril. "Et sents molt ajudat, és una estructura de club molt potent", afirma.
Ara mateix, el rosinc s'està recuperant d'una lesió patida una setmana després de l'or a Osca. Al cap hi té ja l'Europeu Multiesport de Banyoles, programat per a la segona setmana de juliol. Està inscrit en la prova d'esprint, la seva especialitat, i valora sumar-se també a la modalitat de duatló estàndard. Serà quelcom similar a una prova global; els deu primers classificats de la seva categoria d'edat en el Mundial de 2025 eren esportistes europeus. La cita no pot tenir més nivell i Pere López té els ulls posats en una medalla que encara no s'ha penjat: "Mentre el cos m'aguanti, de motivació no me'n falta".
