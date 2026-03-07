Primera Catalana
Empat mogut d'un Figueres que continua millorant les prestacions (2-2)
L'equip de Toni Sánchez encadena sis jornades sense perdre després d'igualar un 2 a 0 advers contra la Juventus de Lloret
Amb la d'aquest dissabte a la tarda ja són sis les jornades consecutives sense perdre del Figueres. El revulsiu del tècnic Toni Sánchez ha sumat consistència en les prestacions d'una Unió que, tot i seguir a tocar del descens, està mostrant una versió competitiva. En la visita a la Juventus de Lloret -un dels equips capdavanters de la lliga des del seu inici- el Figueres s'ha refet a dos gols locals i ha esgarrapat un punt que perfectament n'haurien pogut ser tres.
El millor del resultat ha estat la reacció unionista després dels dos cops rivals. Les dianes de la Juventus, dos golassos, han arribat en els pitjors moments possibles: primer han obert la llauna aviat, en el minut 8, i després han doblat l'avantatge amb un xut des del mig del camp just abans del descans.
El 2 a 0 hauria pogut enfonsar els ànims d'una Unió que no havia jugat malament, però ha passat justament el contrari. La sortida altempordanesa ha estat fulgurant. Arribat el minut 49 els de Toni Sánchez ja havien empatat. Els gols de la reacció els han fet Sicka (48') i Ferri, pocs segons després. Sicka, titularíssim en l'extrem, viu la seva millor ratxa golejadora des que va ascendir des del juvenil de la Unió.
En els quasi tres quarts d'hora que restaven de duel ha passat de tot i només ha faltat, curiosament, que es mogués el marcador. La Juve i el Figueres n'han tingut de claríssimes i han topat un cop rere un altre contra tot el que podien topar: els pals, el porter contrari, la xarxa lateral... Ha estat un final de partit carregat d'emoció, entre dos equips que, tot i la distància que els separa a la taula, no han dubtat a buscar amb fermesa el mateix objectiu: la victòria. El xoc hauria pogut caure cap a qualsevol costat, però el marcador no ha patit cap canvi més. Al final, un punt per a cada banda.
Tot i el pas endavant competitiu dels altempordanesos, la Unió seguirà una jornada més ben a prop de la zona vermella. El Premià, l'equip que marca el descens, ha perdut en el duel directe contra el Sant Jaume (2-0) i el Figueres s'assegura, almenys, no trepitjar aquest cap de setmana les últimes quatre places. La setmana vinent podria suposar una bona oportunitat per a la Unió de cara a escalar alguna posició. Els figuerencs rebran el cuer, el Mollet, a Vilatenim (dissabte a les quatre de la tarda). Tenint en compte l'enorme igualtat en la puntuació de bona part dels conjunts de Primera Catalana, ser capaç d'encadenar alguna victòria podria canviar per complet la perspectiva de la temporada de la Unió.
