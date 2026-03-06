Rem
El futur del rem olímpic també es treballa a l’Alt Empordà
La castellonina Abril Rubio, del Club Rem Emporium, forma part del programa "Operació Brisbane 2032" de la Federació espanyola
Tatiana Pérez
La ciutat de Banyoles s’ha posat al mapa aquestes setmanes pels èxits d’Oriol Cardona aconseguits als Jocs Olímpics d’hivern, amb una medalla d’or en esprint i una altra de bronze en els relleus mixtos. Paradoxalment, la capital del Pla de l’Estany, on tradicionalment s’hi han imposat el rem, la natació i l’atletisme, ha vist créixer un campió d’esquí de muntanya. Com a Banyoles, qui sap si d’aquí a sis anys a Castelló d’Empúries, on destaquen el paracaigudisme i el túnel de vent, se celebren els èxits d’Abril Rubio als Jocs d’estiu. La bogadora castellonina, del Club Rem Emporium, forma part del programa "Operació Brisbane 2032", un projecte estratègic de la Federació Espanyola de Rem, per detectar, captar i desenvolupar joves talents de cara al futur. En la categoria masculina, també hi ha el banyolí Lluc Font (CN Banyoles).
"Aquest pla és per a esportistes nascuts entre el 2009 i el 2012", explica l’Abril, que té 15 anys i aquest curs ha pres la valenta decisió d’estudiar 4t d’ESO a distància a través de l’IOC per poder-ho compaginar amb els exigents entrenaments de rem. "Porto uns tres anys practicant rem. Vaig començar al club de rem que hi havia al poble, com a extraescolar, i farà cosa d’un any, ja amb el Club Rem Emporium, que m’hi dedico. El rem és una part de mi. Per això, aquest curs he adaptat els estudis amb un pla especial per a esportistes d’alt rendiment. És online", confessa. Alhora, afegeix que "hi ha una gran part de voluntat meva per connectar-me cada dia i voler seguir. A vegades, es fa dur perquè jo estava acostumada a l’institut d’aquí de Castelló i ara ho faig tot sola. També hi ha l’ajuda dels meus pares, si ells no em donessin suport o s’hi haguessin negat jo no podria fer-ho".
Rubio s’hi va posar més aviat tard, però el rem, a casa seva, ha estat tradició familiar pel seu pare, Ruben Rubio, exinternacional amb la selecció espanyola, i, per tant, l’entén perfectament. "Porto escoltant sobre el rem des que tinc ús de raó. Ara s’ha convertit en el meu entrenador. Fem sessions d’entrenament cada dia, normalment doble sessió. Els anem adaptant a les proves que tinc durant la temporada i els tests que he de passar amb la Federació espanyola, que en són molts", apunta. Després dels darrers temporals, amb onades "bastant gran" a la badia de Roses, la màquina de rem del gimnàs s’ha convertit en la preferida de l’Abril, que de mica en mica veu recompensada la seva feina amb els títols de campiona de Catalunya de Beach Sprint en la categoria de skiff cadet femení i en la modalitat mixta de doble scull, a més d’un sisè lloc català i la novena plaça d’Espanya em rem olímpic i ser subcampiona de Catalunya de llarga distància 2026 també en la categoria de skiff cadet femení.
Uns resultats que no han passat desapercebuts a la selecció espanyola i, per això, l’han inclòs a l’"Operació Brisbane 2032", tenint en compte també que compleix amb les mides d’alçada exigides internacionalment en el rem. De moment, la seva progressió va com la seda per arribar a l’alt nivell. Rubio forma part de concentracions periòdiques, com les que es van celebrar a Sevilla, per avaluar i entrenar als bogadors del programa, els quals són monotoritzats constantment amb un seguiment al detall sota criteris tècnics específics per assolir el rendiment olímpic. "Als seleccionats, ens ajuden en tots els àmbits amb l’objectiu d’arribar al màxim nivell i, de tant en tant, fem concentracions i a les regates venen altres clubs d’arreu del món com a l’Obert d’Andalusia de rem del 2025. La previsió del futur seria entrar a l’equip juvenil de la Federació espanyola. A Banyoles, per exemple, hi ha el Centre Especialitzat de Tecnificació per a remers d’alt rendiment i ho tinc a prop de casa. Al final, el meu club és petit, els recursos són limitats, malgrat que en l’últim any hem progressat molt i, a més a més, tenim l’avantatge de tenir molt bones pistes a la zona com els rius Muga i Fluvià o el pantà de Darnius-Boadella. Tenim un gran coneixement tècnic de primera mà", diu.
Els Jocs Olímpics 2032
A l’Alt Empordà, l’Abril Rubio es prepara, "amb visió a sis anys", per "a l’objectiu principal, que és ser als Jocs de Brisbane 2032".
La de Castelló d’Empúries confia en ser la nova generació olímpica. "A les estades amb la selecció, he vist com funciona l’elit i em veig capacitada. Tots tenim l’objectiu d’arribar el més amunt possible i és enriquidor. Anem treballant per ser a la pròxima i així progressar amb previsió de futur", conclou.
