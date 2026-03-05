Futbol
La recta final per decidir els Amos de l'Àrea 2025/2026
Consulta qui lidera els registres un cop jugats els primers dos terços de les competicions
Els Amos de l'Àrea ja són més a prop de decidir-se. Les lligues afronten l'últim terç de temporada i alguns dels guardons són ben lluny d'estar sentenciats. Els premis, organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, arriben aquesta temporada a la seva quinzena edició i continuaran reconeixent els màxims golejadors i els porters menys golejats del futbol i el futbol sala altempordanès. Els guardons deixaran almenys divuit guanyadors en nou categories diferents. Un cop disputades les primeres jornades de les diverses competicions, aquests són els noms que lideren les taules en cadascuna de les lligues.
A Tercera RFEF, l'Escala lidera la parcel·la ofensiva. Youssef Zayzoun és, encara, el màxim anotador anxover, si bé va firmar a finals de gener per la UD Ourense. Suma onze gols en els divuit partits que va disputar, una mica més que mitja temporada. El registre, això sí, sembla destinat a ser superat pel d'un escalenc que sí que continua sota les ordres de David Gurillo. Adri Expósito acumula ja deu gols en divuit partits, un menys que Zayzoun, però està en molt bona forma i podria passar al capdavant aviat. A la porteria, Jona Morilla ha encaixat 22 gols en 18 partits, i Arnau Fàbrega, del Peralada, n'ha rebut 23 en 23 partits. La cursa està molt igualada.
A Primera Catalana, bons -i habituals- registres defensius d'un múltiple guanyador de l'Amos de l'Àrea com Nacho Ferretti. El porter de la UE Figueres ha encaixat 21 gols en 19 partits i té assegurat aixecar el guardó. A dalt hi haurà garrotades per ser el màxim anotador altempordanès. Joel Casado té 5 gols, però Ferran López i Sicka Diao, amb 4 cadascun, pressionen tot darrere, i Xavi Ferrón, autor de 3 dianes, també podria optar-hi. El premi el pot decidir una bona ratxa de qualsevol futbolista ofensiu de l'equip.
A Segona Catalana, l'AE Roses també opta a tots els guardons. A la porteria, Toni Pascual acumula 25 gols en contra en 14 partits jugats. A la banda ofensiva, cas similar al de Tercera Federació: el davanter amb més gols és Adrià Vilarrasa (amb un espectacular registre de 8 gols en 8 partits), però ja fa setmanes que l'ex del Peralada B va marxar a Itàlia i, per tant, el més normal seria que un company l'avancés. Els dos millor situats són els dos referents ofensius actuals de l'equip: Lucho Araya, amb 7 gols en 18 partits, i el nouvingut Diego Álvarez, que ha vist porteria 4 cops en 5 partits.
A Tercera Catalana li ha sorgit competència interna a Pol Compte. I és del tot seriosa, ja que Sergi Llach, de l'Empuriabrava-Castelló, no deixa de marcar. 25 gols en 18 duels de Llach, que supera el seu company d'equip, segon a la taula de la lliga, en onze dianes. Molt haurien de canviar les coses per veure un canvi de líder en el terç que resta de temporada. A la porteria, Genís Dalmau, del Bellcaire, té la paella pel mànec amb només 10 gols encaixats en 12 partits disputats. Li competeix el lideratge Sergio Feria, de l'Empuriabrava, que n'ha rebut 18 en 17 jornades.
Quarta Catalana no quedarà decidida fins al final. Pel que fa als gols, Ismail Chaabouchi, de l'Elit Palau-saverdera, i Carlos Muñoz, del Roses City B, són líders de l'Amos de l'Àrea del grup 1 (21 gols), mentre que Narcís Bahí, del Camallera, és el pitxitxi del grup 2 (18 gols). Però hi ha molts més candidats, com poden ser Lluís Ortiz, del Selvatans (20 gols); Ayoub Hachlafi, de l'Agullana (18 gols), o Mustafa Sarr, del Sant Miquel (17 gols), entre d'altres. Al darrere, Albert Estany, el guardià de la porteria del Bàscara, només ha encaixat 13 gols en 15 enfrontaments.
En el futbol femení, la Unió Esportiva Figueres disputa la Primera Catalana. Julià Vilà ha ocupat la porteria en 13 dels 20 partits i ha encaixat 37 gols. A l'apartat ofensiu mana Laia Palomeras, que podria guanyar el seu tercer Amos de l'Àrea consecutiu, amb un total de 8 gols.
L'Escala i el Roses City disputen la Segona Catalana. A l'atac hi ha un emocionant empat entre les màximes golejadores de cada equip. Jennifer Ruiz, de l'Escala, i Natalia Ramírez, del City, tenen la mateixa xifra de gols (13) en els mateixos partits jugats (15). A l'altre costat sembla més decidida la cosa: Marina Torres, portera de l'Escala, ha jugat els 16 partits de lliga i ha encaixat 23 gols.
En el futbol sala, l'FS Vilafant no està tenint una temporada senzilla després del descens a Primera Catalana i es troba a la part baixa. Marc Cufí és l'únic porter del Vilafant i acumula 69 gols encaixats en 16 partits jugats. Adrián Gramón és el pitxitxi dels taronges amb 12 gols en 13 jornades disputades.
I, per acabar, el primer equip femení del Vilafant continua a Segona Catalana. A la porteria, una habitual dels Amos de l'Àrea com Xènia Cardona està tenint bons números. Ha pogut disputar 9 partits de lliga i ha rebut només 17 gols, xifres destacables en futbol sala. Estrella Martos continua liderant l'Amos de l'Àrea com a màxima golejadora amb 7 gols anotats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi
- Detecten immobles amb la llum punxada, armes prohibides i drogues en dos dispositius del Pla Kanpai a l'Alt Empordà