Necrològica
Dol al bàsquet figuerenc per la mort de Josep Verdaguer, exjugador i exentrenador de l'Adepaf i Farners
Amb més de dos metres d'altura, va ser el "sostre" de l'esport empordanès i va arribar a dirigir el Valvi Adepaf femení a la màxima categoria
El bàsquet empordanès i gironí acaba de perdre una de les seves figures destacades dels anys setanta i vuitanta, el figuerenc Josep Verdaguer, conegut entre els seus companys amb el sobrenom de Cinto. Superava de llarg els dos metres d'altura i va ser el referent durant molts anys de l'Adepaf, tant com a jugador com a entrenador. Des de la banqueta va protagonitzar alguns ascensos sonats amb l'equip del Patronat de la Catequística. La temporada de 1989 va fer-se càrrec del primer equip femení del Valvi Adepaf en substitució de Pere Maristany, que aleshores jugava a la màxima categoria estatal per donar continuïtat al mític equip que havia tirat endavant Rafel Mora amb el patrocini de La Casera.
Mort a Santa Coloma de Farners
Josep Verdaguer vorejava la setantena i ha mort a Santa Coloma de Farners. En aquesta localitat també va deixar empremta dels seus coneixements amb l'esport de la cistella, arribant a dirigir durant cinc temporades el primer equip sènior masculí, amb el qual va assolir, el 2020, l'ascens a Segona Catalana.
"Era una bona persona, molt treballador i implicat en el club", explica Josep Quintana, qui fou un dels seus companys durant la seva llarga trajectòria amb la samarreta de l'Adepaf.
