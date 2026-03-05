Tercera RFEF
La derrota més dolorosa de l'any del Peralada: del 0-1 al 2-1 en dos minuts del temps afegit
L'equip d'Àlex Marsal guanyava en el camp d'un rival directe, el Vilanova, però va acabar marxant amb les mans buides i s'allunya del play-off
Els dos minuts fatídics del Peralada en l'afegit contra el Vilanova i la Geltrú poden ser dels que marquen temporades. Cap partit havia estat tan cruel pels d'Àlex Marsal com el d'aquest dimecres al vespre, que va resoldre's en derrota per 2 a 1 contra un rival directe pel play-off. Els xampanyers tenien la victòria al sac i guanyaven en el minut 92, però van defallir incomprensiblement en els últims instants per acabar rebent dos gols i marxant amb les mans buides de l'Alumnes Obrers.
El Peralada havia fet, durant els noranta minuts, el que havia de fer. En la primera meitat va ser capaç de frenar l'empenta local -el Vilanova es jugava tornar a entrar en places de play-off- gràcies, sobretot, a una bona actuació d'Arnau Fàbrega sota els tres pals. L'equip "esperava el moment oportú per treure les urpes", clamava la crònica en directe del Peralada a X durant la mitja part. I el pla es va complir, ja que en la sortida del segon temps els blanc-i-verds van apropar-se amb més perill i en el minut 67 van posar-se per davant. Els artífexs van ser dos revulsius que acabaven d'entrar a la gespa: Genís Pinart va desequilibrar des de la banda, va provar el porter i el refús el va aprofitar, ben col·locat, Mousta Bah.
Amb el 0-1 els d'Àlex Marsal van passar a aplicar la seva fórmula habitual, normalment guanyadora. Ben posats al darrere i oberts a sortir al contraatac quan fos possible, estaven frenant per complet les arribades vilanovines i fins i tot en van tenir alguna per sentenciar el duel. Però aquest cop no va ser així i, ja en el minut 92', el Vilanova va trenar una bona jugada des de la banda esquerra i Derek Cuevas va afusellar des del punt de penal per empatar. Segurament hauria estat un punt amarg però prou satisfactori pel Peralada, però el guió tenia reservat un nou cop fatal: ja en el 94', Arnau Fàbrega va sortir per escapçar una centrada lateral, però la pilota se li va esmunyir entre les mans i Joan Torrents, a empentes i rodolons, va fer el 2-1 final que va deixar els xampanyers glaçats i que va fer embogir un Vilanova que perdia només tres minuts abans.
La derrota contra un rival directe és un cop dur per a un Peralada que, si l'Hospitalet guanya el partit ajornat de la setmana vinent, quedaria a cinc punts del play-off. També és una mala notícia per l'Escala, que queda un punt per sota dels del Garraf després dels tres punts de dimecres. Sigui com sigui, els xampanyers buscaran refer-se aquest diumenge contra el cuer, el Lleida (16:30h), amb l'escalf del Municipal.
