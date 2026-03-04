Quarta Catalana
El Sant Miquel aprofita el foc creuat per recuperar el lideratge
En el grup 1, la Jonquera aguanta el pols gràcies a la victòria en un emocionant derbi a Agullana (2-3)
Era setmana d’enfrontaments decisius en els dos grups de l’Alt Empordà de Quarta Catalana. En un d’ells, el Sant Miquel de Fluvià va aprofitar els duels entre els quatre primers per posicionar-se en el lideratge. En l'altre, la Jonquera va remuntar en el derbi de veïns per mantenir-se líder.
En el grup 2, el Sant Miquel va beneficiar-se del foc creuat i torna així a prendre avantatge a la taula. El Camallera va veure negada la victòria contra el tercer, el Bàscara, per culpa d’un gol en el temps extra. Els santmiquelencs, per la seva banda, van endur-se tres punts decisius contra un Vilamalla que ho havia guanyat tot des de mitjan novembre. Els blanc-i-negres, quarts, queden ara a cinc punts del lideratge d’un grup on encara queden moltes històries per explicar.
En el grup 1 no va tenir-ho gens fàcil la Jonquera, que venia tocat després de perdre el seu segon partit de l’any i visitava el camp de l’Agullana. Va notar-se en l’inici, ja que tot i el gol matiner de Gerard Schwirley (7’), els locals van capgirar el marcador abans del minut 20. El resultat no va moure’s més fins passat el minut 80. Va ser llavors quan la Jonquera, que picava pedra des que s’havia col·locat per sota, va fer dues dianes agòniques (81’ i 90’) pel 2-3 final. Les dues les va fer Schwirley, completant d'aquesta manera el seu hat-trick. La Jonquera es manté líder amb tres punts més que un Roses City B que va tenir-ho senzill contra el Vilafant (7-0).
Subscriu-te per seguir llegint
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar