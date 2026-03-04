Tenis taula
Quatre derrotes que compliquen encara més la vida al CER l'Escala i el Tramuntana
Tots dos equips són penúltims i la salvació els queda a tres punts
Cada cop són més petites les opcions de salvació dels dos altempordanesos a les Superdivisions de tenis taula. El CER l'Escala i el Tennis Taula Tramuntana no van poder aprofitar la doble jornada de lliga del cap de setmana passat i ara ja tenen la permanència a tres punts. La dinàmica dels dos conjunts és negativa i només queden vuit jornades per disputar. La situació de tots dos és curiosament similar: tots dos conjunts són penúltims i agraeixen tenir un equip per sota per no veure's totalment enfonsats, però figuerenques i escalencs estan tenint, enguany, més dificultats que mai per sumar.
El CER l'Escala va perdre, divendres, contra l'Hospitalet (4-0), i diumenge, en la visita de l'Arteal Santiago (1-4). Iker González, Xavi Peral i Artur Grela van ser els palistes de l'equip en els dos enfrontaments i Grela va ser l'únic d'ells que va poder rascar un punt en el segon d'aquests. El pròxim repte del CER és dels exigents: els escalencs visitaran Olot per jugar el derbi gironí contra el flamant i sorprenent campió de la Copa del Rei.
El Tramuntana va tenir exactament els mateixos resultats, tots dos contra rivals catalans. Va quedar en blanc en el primer duel, a la pista del Miró Ganxets (4-0), i va caure per 1-4 en la visita del Vic. Jeanne Robbes, Matilda Ekholm, Mireia Peretó i Jana Riera van ser les representants del Tramuntana en les dues cites.
Subscriu-te per seguir llegint
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar