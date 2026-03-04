Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dispositiu Culubret FigueresIncidència RodaliesHub industrial xipsHabitatge joves LladóIncendi cafeteria
instagramlinkedin

Tenis taula

Quatre derrotes que compliquen encara més la vida al CER l'Escala i el Tramuntana

Tots dos equips són penúltims i la salvació els queda a tres punts

Iker González, del CER.

Iker González, del CER. / Cedida

Roger Illa

Roger Illa

L'Escala / Figueres

Cada cop són més petites les opcions de salvació dels dos altempordanesos a les Superdivisions de tenis taula. El CER l'Escala i el Tennis Taula Tramuntana no van poder aprofitar la doble jornada de lliga del cap de setmana passat i ara ja tenen la permanència a tres punts. La dinàmica dels dos conjunts és negativa i només queden vuit jornades per disputar. La situació de tots dos és curiosament similar: tots dos conjunts són penúltims i agraeixen tenir un equip per sota per no veure's totalment enfonsats, però figuerenques i escalencs estan tenint, enguany, més dificultats que mai per sumar.

El CER l'Escala va perdre, divendres, contra l'Hospitalet (4-0), i diumenge, en la visita de l'Arteal Santiago (1-4). Iker González, Xavi Peral i Artur Grela van ser els palistes de l'equip en els dos enfrontaments i Grela va ser l'únic d'ells que va poder rascar un punt en el segon d'aquests. El pròxim repte del CER és dels exigents: els escalencs visitaran Olot per jugar el derbi gironí contra el flamant i sorprenent campió de la Copa del Rei.

Notícies relacionades

El Tramuntana va tenir exactament els mateixos resultats, tots dos contra rivals catalans. Va quedar en blanc en el primer duel, a la pista del Miró Ganxets (4-0), i va caure per 1-4 en la visita del Vic. Jeanne Robbes, Matilda Ekholm, Mireia Peretó i Jana Riera van ser les representants del Tramuntana en les dues cites.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  2. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  3. Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
  4. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  5. Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
  6. Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
  7. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  8. Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar

Joan Jorquera, taekwondista: "Faré tot el possible per ser als Jocs Olímpics de Los Angeles"

Joan Jorquera, taekwondista: "Faré tot el possible per ser als Jocs Olímpics de Los Angeles"

Ser i sentir-se empordanès

Ser i sentir-se empordanès

Figueres posa en circulació una nova deixalleria mòbil per facilitar el reciclatge als barris de la ciutat

Figueres posa en circulació una nova deixalleria mòbil per facilitar el reciclatge als barris de la ciutat

El Sant Miquel aprofita el foc creuat per recuperar el lideratge

El Sant Miquel aprofita el foc creuat per recuperar el lideratge

Quatre derrotes que compliquen encara més la vida al CER l'Escala i el Tramuntana

Quatre derrotes que compliquen encara més la vida al CER l'Escala i el Tramuntana

Rafael Mateos, alcalde de Càceres: «El rocòdrom Alberto Ginés és una instal·lació envejada al món»

Rafael Mateos, alcalde de Càceres: «El rocòdrom Alberto Ginés és una instal·lació envejada al món»

Nou Volvo EX30, el SUV compacte prèmium elèctric amb disseny d’inspiració escandinava que aposta pel luxe i la qualitat

Nou Volvo EX30, el SUV compacte prèmium elèctric amb disseny d’inspiració escandinava que aposta pel luxe i la qualitat

VÍDEO | Segueix en directe l'època de cria d'una parella de cigonyes dels Aiguamolls de l'Empordà

VÍDEO | Segueix en directe l'època de cria d'una parella de cigonyes dels Aiguamolls de l'Empordà
Tracking Pixel Contents