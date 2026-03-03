Taekwondo
Joan Jorquera acaricia la classificació per al Campionat d'Europa
El rosinc obté diploma a l'Open de Bulgària i queda a prop dels punts necessaris per assegurar-se una plaça a l'Europeu del maig
Aquest divendres passat, el taekwondista rosinc Joan Jorquera va participar en l'Open de Bulgària, una de les proves clau de cara a la preparació per al pròxim Campionat d'Europa. Jorquera va obtenir diploma després de caure en els quarts de final i va sumar una quantitat de punts que el deixa a prop de certificar la classificació per a la gran cita continental.
L'Open de Bulgària repartia punts per al rànquing mundial i l'Europeu i, per això, reunia diversos dels millors taekwondistes del món. Entre cinquanta-cinc competidors de la categoria de pes de -68 quilograms, Joan Jorquera partia com a cap de sèrie número 3 i s'estalviava disputar la primera ronda. El sorteig, però, no va ser gens benèvol amb el rosinc. El primer combat el va enfrontar al campió del Kazakhstan, Amanbol Begombetov. Jorquera va vèncer l'experimentat lluitador per dos assalts a un.
En la segona ronda va ser el torn de veure's les cares amb l'actual campió d'Europa, el lluitador rus Ilia Danilov. L'enfrontament contra Danilov va ser el millor moment del torneig per a Jorquera: el rosinc va escombrar el seu rival per dos assalts a zero i va accedir a la següent fase amb menys patiment de l'esperat. El rosinc va caure en el combat posterior, en el qual va enfrontar-se al lluitador jordà Zaid Kareem. Kareem, subcampió en els Jocs Olímpics de París, va endur-se el duel de manera ajustada.
Tot i haver-se de conformar amb un diploma i quedar-se sense medalla, les dues victòries en la cita van repartir una quantitat valuosa de punts de cara a certificar la classificació per a l'Europeu que se celebrarà el mes de maig a l'Alemanya.
