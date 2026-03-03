Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Doble alegria i suma d’esperança pel Bàsquet Vilafant i el Roses

Els dos equips, en zona de descens de Segona Catalana, tornen a guanyar durant el mateix cap de setmana

El Bàsquet Vilafant celebra la victòria.

El Bàsquet Vilafant celebra la victòria. / Bàsquet Vilafant

Roger Illa

Roger Illa

Roses / Vilafant

A Segona Catalana, el Bàsquet Vilafant i el Roses van posar-se d’acord per recuperar el somriure el mateix cap de setmana. Feia mesos que els dos altempordanesos de la categoria no guanyaven i necessitaven tornar-se a trobar amb la victòria per recuperar la fe. Van aconseguir fer-ho contra el Canet, en el cas del Roses (65-80), i davant el filial del Bisbal, en el del Vilafant (70-65).

Especialment destacable és el contundent resultat del Roses, que va dur la iniciativa en el marcador de principi a fi. Els de Jordi Chacel van fer una molta bona primera meitat -fonamentada en un gran encert interior i exterior- que els va permetre tenir tranquil·litat en el segon tram del partit. L'equip rosinc va alinear fins a vuit jugadors d'edat sots-25. El Bàsquet Vilafant, al seu torn, va haver de patir més per enfonsar el Bisbal Bàsquet. El duel va tenir diversos intercanvis i no va ser fins als últims minuts que el conjunt entrenat per Jordi Burgas va agafar la distància definitiva en el marcador.

El Roses després de la victòria.

El Roses després de la victòria. / CB Roses

Els dos resultats donen un granet d’esperança als dos equips de cara a sortir del descens, tasca que ara mateix encara sembla difícil. El Roses té la permanència, que marca el Torroella, a tres victòries. L'equip del massís del Montgrí va guanyar de cinc punts en l'anada i els rosincs haurien d'aixecar aquesta diferència negativa en el duel de la segona volta si volen assegurar-se el basket average, fet que els col·locaria per sobre en cas d'empat final a la classificació. El partit entre el Roses i el Torroella es jugarà el pròxim 14 de març. En el cas del Bàsquet Vilafant, empatar amb el Torroella està a dues victòries, però superar-lo n'implicaria ara mateix tres, ja que l'average ja està perdut de manera definitiva.

TEMES

