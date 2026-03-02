🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone | 1x15: Anàlisi de la jornada amb bloc especial de futbol femení
Moeve Fútbol Zone torna aquest 2 de març amb un programa que combinarà l’anàlisi habitual de la Liga EA Sports i la Liga Hypermotion amb un bloc central dedicat al present i futur del futbol femení
L’emissió arrencarà amb l’editorial de Christian Blasco i el repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, que posarà el focus en com queda la classificació després del cap de setmana, quins equips consoliden dinàmica i quins escenaris comencen a definir-se quan la temporada entra en un tram cada vegada més exigent.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
La Liga F, a debat
El bloc principal del programa estarà protagonitzat per una entrevista exclusiva amb Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve, en una conversa que anirà més enllà dels resultats per analitzar el moment estructural del futbol femení.
Juntament amb Marta Corredera, Anna Palet i Maria Tikas, l’espai abordarà l’evolució de la competició, els avenços en professionalització i els reptes que encara queden per resoldre. A més, s’incorporaran fragments destacats de l’entrevista realitzada a Sara Monforte, entrenadora del RCD Espanyol, aportant la visió des de la banqueta.
El programa inclourà també un Trivial del futbol femení per aportar ritme i memòria històrica a la tertúlia.
Com és habitual, hi haurà espai per a la prèvia de la Liga Genuine Moeve des de Gijón amb Blanca Sánchez i per al repàs del més viral del cap de setmana amb Joaco Soneira, adaptant la secció en clau femenina.
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar