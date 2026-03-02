Tercera RFEF
L'Escala topa contra un mur i s'ha de conformar amb un empat davant el Cerdanyola
El porter rival, Àlex Baño, frustra la superioritat numèrica dels anxovers durant bona part del partit
Adri Expósito fa l'1 a 1 en l'afegit després que els visitants s'avancessin en el 87'
L’Escala va empatar a un gol contra el Cerdanyola. El resultat segurament no entrava en els plans dels anxovers, ja que el Cerdanyola arribava com a antepenúltim classificat, però l’Escala va estar a punt de marxar amb les mans buides i un gol en l’afegit d’Adri Expósito va salvar un punt que li permet continuar sumant.
El principal culpable que l’Escala arribés al minut 90 sense haver marcat cap gol té nom i cognoms: els del porter cerdanyolenc, Àlex Baño. El futbolista dels verds va exhibir-se amb un repertori de parades prodigioses que va aconseguir frenar l’ímpetu ofensiu dels locals. A la primera meitat va treure un peu miraculós per salvar una rematada a boca de canó. A banda, va mostrar-se segur en totes les arribades menys clares. El Cerdanyola va quedar-se amb deu homes en el minut 40 i l’Escala va bolcar-se a l’atac, però Baño va continuar el recital amb més aturades que van frustrar un cop i un altre els de David Gurillo.
Qui va trencar l’empat va ser el Cerdanyola en el 87’, quan Pol Sánchez va aprofitar un contracop ràpid per definir per sota les cames de Candón i fer el 0 a 1. Semblava un cop definitiu, però Umaru va forçar un penal en l’afegit i Adri Expósito, en ratxa, va assumir la responsabilitat per anotar-lo i aconseguir el merescut punt.
L’Escala continua quart, però els seus rivals més directes -l’Hospitalet, Vilanova i Peralada- tenen un partit menys degut als ajornaments de la jornada per la convocatòria CATUEFA. Aquests duels es disputaran entre aquesta setmana i la vinent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar