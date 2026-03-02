Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tribunals

El jutge Pedraz rebutja la denúncia d’un soci contra Laporta i deixa la porta oberta que s’investigui a Barcelona

Un soci del Barça denuncia Laporta a l’Audiència Nacional just a l’inici de la campanya electoral

El magistrat es remet a la jurisprudència del Suprem segons la qual l’Audiència Nacional només seria competent si tots els delictes s’haguessin comès a l’estranger

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, abandona la Ciutat de la Justícia el gener del 2025.

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, abandona la Ciutat de la Justícia el gener del 2025. / JORDI COTRINA

Ángeles Vázquez

Madrid / Barcelona

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha rebutjat la denúncia presentada per un soci del Barça contra l’expresident del club i candidat a la reelecció, Joan Laporta, i contra el que va ser el seu equip directiu, per delictes –entre d’altres– de blanqueig de capitals, i obre la porta que els fets s’investiguin a Barcelona, segons la interlocutòria a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Per tant, el soci haurà de presentar la denúncia de nou a Barcelona si vol que s’investigui.

Amb el seu tradicional estil, molt breu, el jutge Pedraz fa seu l’informe de la fiscalia i declara que l’Audiència Nacional no és competent per investigar els fets denunciats, al no haver-se comès íntegrament a l’estranger tots els delictes denunciats, sense entrar a valorar si existeixen indicis que s’hagin comès. Això deixa la porta oberta que el denunciant torni a presentar la denúncia per les conductes que considera il·lícites davant els jutjats de Barcelona.

La interlocutòria del jutge precisa que els fets denunciats «no poden constituir un delicte dels atribuïts a la competència de l’Audiència Nacional». El magistrat afegeix que, com assenyala el Tribunal Suprem, els jutjats centrals d’instrucció de Madrid únicament són competents quan el delicte «es cometi íntegrament a l’estranger» i, no obstant, els fets atribuïts en la denúncia inclouen, a més del blanqueig de capitals, falsedat i administració deslleial.

Les cinc operacions

En aquesta presumpta trama, el soci del FC Barcelona inclou cinc operacions rellevants: la venda d’actius digitals del club (Barça Vision/Bridgeburg Invest) «en condicions perjudicials per a l’entitat»; l’adjudicació sense licitació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou a la societat New Era Visionary Group (NEVG); la compra de seients de luxe de l’estadi a aquesta mateixa mercantil; l’adjudicació de la construcció del nou camp, i el suposat pagament d’una intermediació en la renovació del contracte de patrocini esportiu amb la multinacional nord-americana Nike. A més del blanqueig de capitals, la denúncia afegeix els delictes de frau a Hisenda i organització criminal. Laporta i el FC Barcelona han negat les acusacions.

