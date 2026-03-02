Primera Catalana
L’Adepaf Txots perd contra el segon i cedeix metres en el lideratge de la lliga
Els de Marc Delemus perden la ratxa contra el seu perseguidor més directe, el Cabrera, que queda ara una victòria per sota (62-66)
Tot i que l’Adepaf Txots tenia la possibilitat de deixar el títol pràcticament sentenciat, la cursa per la primera posició de Primera Catalana va resistir-se a quedar decidida a principis de març. El Cabrera, segon classificat, va vèncer en un agònic enfrontament a Figueres i se situa ara a una victòria del líder i a dues de superar-lo a la taula.
El partit va ser el que s’esperava: un duel igualat en el qual cap equip va poder respirar. El Cabrera venia amb ganes de venjança per l'enfrontament de la primera volta, que va endur-se l’Adepaf per una sorprenent renda de trenta-cinc punts. El matx va estar ple de canvis de dominador; només l’Adepaf Txots va poder prendre cert marge en el segon quart, però els maresmencs van reenganxar-se aviat. Al final, el Cabrera va col·locar-se per sobre en el penúltim minut i va acabar vencent de quatre punts (62-66).
Així doncs, els figuerencs encara no podran relaxar-se i hauran de reprendre la ratxa de victòries si volen assegurar-se la primera posició de la lliga. La de diumenge és tot just la segona derrota d’un any quasi immaculat de l'Adepaf, però els registres del segon classificat són gairebé igual de bons i no permetran que el líder es despisti. Sigui com sigui, els de Marc Delemus continuen estant en bona posició d'ascendir, gràcies al fet, sobretot, de tenir un basket average favorable que els situaria per sobre el Cabrera en cas d'empat final.
