Esports de platja
Roses projecta un nou centre de formació i tecnificació d'esports de platja: "Volem que sigui un referent europeu"
L'Ajuntament s'ha reunit recentment amb la Federació Catalana de Voleibol amb el rosinc Xavier Bosma, medallista olímpic, com a intermediari
El centre s'ubicaria darrere la Piscina Municipal i donaria als esports de sorra un espai on entrenar tot l'any
L’Ajuntament de Roses i la Federació Catalana de Voleibol han mantingut, aquesta setmana, una reunió de planificació per a la construcció del futur Centre de Formació i Tecnificació d’Esports de Platja de Roses. El rosinc Xavier Bosma, medallista olímpic i referent internacional en vòlei platja, ha fet d'intermediari en aquests primers contactes per a tirar endavant un centre que seria pioner a Catalunya.
El nou centre es construiria a la zona esportiva del Mas Oliva, darrere la Piscina Municipal de Roses, en uns terrenys ja expropiats i d'ús esportiu. El projecte es troba encara en fase inicial, però l'Ajuntament rosinc ja està establint sinergies i buscant suports i finançaments de cara a avançar en la matèria. Miguel Ángel Muñoz, regidor d'Esports de Roses, explica que els primers contactes amb entitats com el Consell Superior d'Esports o la Federació Espanyola de Futbol han estat molt positius i que aquestes s'han mostrat "molt obertes i interessades". El membre del consistori avança que a principis d'estiu Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat, visitarà Roses per conèixer més a fons la proposta.
L’objectiu del centre és incorporar al municipi una instal·lació polivalent on es puguin realitzar durant tot l'any totes les modalitats esportives de sorra i platja: el futbol platja, el vòlei platja, el futvòlei, l'handbol platja, el tenis platja, el frisbee... A més, la idea seria tenir un pavelló "que no només satisfaci les demandes locals, sinó que sigui referència", afegeix Muñoz. "Estem molt a prop de França i tot això ens estimula de cara a ser un referent europeu en esports de platja", relata.
Roses, protagonista català a la sorra
Roses té actualment un equip masculí de futbol platja a la màxima categoria estatal (i diversos rosincs són habituals en la selecció catalana i l'espanyola) i, a més, el poble compta amb una llarga tradició quant a produir jugadors de vòlei platja i vòlei pista de recorregut estatal. El mateix Xavier Bosma, medalla de plata a Atenes 2004, és un dels valedors d'aquest projecte i té experiència contrastada en la matèria, ja que dirigeix una escola de tecnificació de referència a Alacant, la Bosma Beach Volleyball Academy. Miguel Ángel Muñoz admet que li agradaria "poder involucrar-lo, encara que sigui de manera indirecta" un cop s'hagi avançat en el centre.
