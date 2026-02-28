Primera Catalana
El millor dissabte de la temporada del Figueres a Vilatenim (5-0)
L'equip de Toni Sánchez goleja el Can Gibert amb quatre gols a la primera meitat
Aquest dissabte a la tarda, el Figueres ha jugat el millor partit d'aquesta temporada i ha escombrat el Can Gibert amb una maneta (5-0). La victòria unionista s'ha fonamentat en una gran primera meitat: l'equip ha marxat al descans amb un 4 a 0 favorable, ha rematat amb un gol més en la sortida del segon temps i ha pogut reposar en el que restava de duel.
Especialment importants han estat les dues primeres dianes, obra d'Albert Genís encanonant un refús dins l'àrea (9') i de Sicka (14'). La Unió s'ha col·locat en bona posició des de ben aviat gràcies als dos cops i li han desaparegut de cop totes les pors. I s'ha notat després, ja que l'equip de Toni Sánchez, crescut, no ha deixat d'atacar.
Si en l'inici els dos gols consecutius han obert el camí, passat el minut 35 han arribat les dues estocades definitives al derbi gironí. Xavi Ferrón, en el 36', ha fet el tercer i Santi, en el 43', ha posat la cirereta a una primera part immillorable. Només quedava rematar la feina i qui se n'ha encarregat de fer-ho ha estat Ferran López, en el minut 51. El gol d'oportunista de l'ex de l'Escala ha deixat el xoc dat i beneït i no hi ha hagut més història a Vilatenim.
Així doncs, l'estadi figuerenc ha pogut gaudir -i feia temps que no ho feia- d'un partit tranquil i estimulant del seu equip. No és el primer 5-0 de l'any a Figueres, ja que la primera jornada contra el Premià va saldar-se amb aquest mateix resultat, però des de llavors no s'havia vist una actuació semblant al camp unionista. Els de Toni Sánchez avancen ara el Can Gibert per un punt i es col·loquen en una provisional desena plaça. La Unió farà bé de fer servir l'empenta d'aquesta jornada en la visita de dissabte vinent (15h) al difícil camp de la Juventus de Lloret.
