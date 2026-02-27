Champions League
Newcastle-Barça i Reial Madrid-Manchester City en els vuitens de la Champions
Els duels es disputaran entre el 10 i 11 de març, l'anada, i el 17 i 18, la tornada
Europa Press
Barcelona
Reial Madrid-Manchester City, Newcastle-FC Barcelona i Atlètic de Madrid-Tottenham són els emparellaments dels equips espanyols en la ronda de vuitens de final de la Lliga de Campions 2025-26, segons el sorteig celebrat aquest divendres a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa).
Les eliminatòries dels vuitens de final de la màxima competició continental de clubs es faran a anada i tornada i es disputaran el 10-11 de març, l'anada, i 17-18 de març, la tornada.
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
- Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
- Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros