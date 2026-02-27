Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Champions League

Newcastle-Barça i Reial Madrid-Manchester City en els vuitens de la Champions

Els duels es disputaran entre el 10 i 11 de març, l'anada, i el 17 i 18, la tornada

Ivan Rakitic amb el cartell del Barça durant el sorteig.

Ivan Rakitic amb el cartell del Barça durant el sorteig. / Martial Trezzini (EFE)

Europa Press

Barcelona

Reial Madrid-Manchester City, Newcastle-FC Barcelona i Atlètic de Madrid-Tottenham són els emparellaments dels equips espanyols en la ronda de vuitens de final de la Lliga de Campions 2025-26, segons el sorteig celebrat aquest divendres a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa).

Les eliminatòries dels vuitens de final de la màxima competició continental de clubs es faran a anada i tornada i es disputaran el 10-11 de març, l'anada, i 17-18 de març, la tornada.

