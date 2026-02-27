Curses
Gran Jonquera renova com a patrocinador principal de la Cursa Entrepobles
El centre comercial continua lligat a la prova abans que es disputi, el 10 de maig a Llançà, la segona edició a l'Alt Empordà
El Centre Comercial Gran Jonquera continuarà sent el patrocinador principal de la Cursa Entrepobles, el projecte de running popular que anima als municipis de cada comarca a fer pinya i "enfrontar-se" entre si. La Cursa Entrepobles va viure la seva primera edició a l'Alt Empordà el mes de juny de 2025, a Figueres, i enguany es disputarà el 10 de maig a Llançà. Es preveu superar els més de 2.000 participants de l’any passat. Les inscripcions ja estan obertes a través d'aquest enllaç.
A banda de celebrar-se a l'Alt Empordà, el projecte d'Entrepobles també té presència en altres comarques. El pròxim 22 de març aterrarà al Gironès, a Llagostera, en una prova que ja ha exhaurit les seves inscripcions. A banda, es preveu que a la tardor se sumi una nova comarca més que s'anunciarà aviat.
