Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mor docent atropellada EmpuriabravaJustícia social FigueresAntonio Tejero a FigueresDiana DowekHumor Figueres
instagramlinkedin

Curses

Gran Jonquera renova com a patrocinador principal de la Cursa Entrepobles

El centre comercial continua lligat a la prova abans que es disputi, el 10 de maig a Llançà, la segona edició a l'Alt Empordà

L'anunci de la renovació de l'acord al centre comercial Gran Jonquera.

L'anunci de la renovació de l'acord al centre comercial Gran Jonquera. / Cedida

Redacció

Redacció

La Jonquera

El Centre Comercial Gran Jonquera continuarà sent el patrocinador principal de la Cursa Entrepobles, el projecte de running popular que anima als municipis de cada comarca a fer pinya i "enfrontar-se" entre si. La Cursa Entrepobles va viure la seva primera edició a l'Alt Empordà el mes de juny de 2025, a Figueres, i enguany es disputarà el 10 de maig a Llançà. Es preveu superar els més de 2.000 participants de l’any passat. Les inscripcions ja estan obertes a través d'aquest enllaç.

A banda de celebrar-se a l'Alt Empordà, el projecte d'Entrepobles també té presència en altres comarques. El pròxim 22 de març aterrarà al Gironès, a Llagostera, en una prova que ja ha exhaurit les seves inscripcions. A banda, es preveu que a la tardor se sumi una nova comarca més que s'anunciarà aviat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  2. Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
  3. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  4. Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
  5. Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
  6. Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
  7. Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
  8. Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom

La Ludwig Band: "En els nostres concerts estem reunint famílies que fa temps que no es parlaven"

La Ludwig Band: "En els nostres concerts estem reunint famílies que fa temps que no es parlaven"

Gran Jonquera renova com a patrocinador principal de la Cursa Entrepobles

Gran Jonquera renova com a patrocinador principal de la Cursa Entrepobles

Vila-sacra es prepara per a un cap de setmana ple de calçots, cultura i festa per gaudir en família

Vila-sacra es prepara per a un cap de setmana ple de calçots, cultura i festa per gaudir en família

Carles Gallardo, el "veterà de guàrdia" de la defensa del Peralada

Carles Gallardo, el "veterà de guàrdia" de la defensa del Peralada

"Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses"

"Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses"

Donald Trump i el corredor mediterrani a l'Alt Empordà

Donald Trump i el corredor mediterrani a l'Alt Empordà

La Sant Andreu Jazz Band i la saxofonista Irene Reig, al 30è Festival Jazz Figueres

La Sant Andreu Jazz Band i la saxofonista Irene Reig, al 30è Festival Jazz Figueres

El Museu del Joguet de Figueres acull la presentació del llibre sobre Jordi Sargatal, un referent de la protecció de la natura catalana

El Museu del Joguet de Figueres acull la presentació del llibre sobre Jordi Sargatal, un referent de la protecció de la natura catalana
Tracking Pixel Contents