Tercera Federació
Carles Gallardo, el "veterà de guàrdia" de la defensa del Peralada
El central gironí, protagonista amb un gol i una assistència en el derbi, està complint la seva quarta temporada amb els xampanyers
Tot i no poder assistir a la final estatal d'aquest cap de setmana, és un habitual a les convocatòries de la Selecció Catalana Amateur
Un empat en un derbi dona un sol punt, però si s'aconsegueix en l'última jugada del partit suposa un bon incentiu anímic per a tot el que vindrà després. Diumenge passat, el Peralada va empatar contra l'Escala i el central Carles Gallardo va ser un inesperat protagonista a l'àrea rival. Seva va ser l'assistència amb el cap en el primer gol de Llorenç, i seu va ser també el 2-2 en el temps de descompte. Gallardo està completant la seva quarta temporada amb els xampanyers i és una peça vital en l'estructura defensiva del tècnic Àlex Marsal. Enguany, li està tocant agafar galons de veterà dins la plantilla peraladenca.
"En l'estratègia sempre hi ha dos o tres jugadors a l'equip que són més forts i moltes de les jugades estan treballades tant per a mi com per a la resta de centrals. He fet tres o quatre gols més d'una temporada, però sí que és veritat que segurament no havia fet mai gol i assistència en el mateix partit", reconeix Gallardo. El gironí explica que va ser "un dia especial", el del derbi contra l'Escala, i que el seu gol sobre la botzina va ser un premi merescut per als mèrits del Peralada durant el partit: "La derrota no era justa i, almenys, endur-te un punt et deixa un millor gust a la boca".
Retorn als bàsics
El Peralada no ha perdut cap dels seus últims sis partits i la bona ratxa, analitza el central, respon a una millora respecte a la primera volta. Un retorn, en certa manera, al caràcter habitual del Peralada d'Àlex Marsal. "A la primera volta vam tenir dos o tres partits en els quals vam encaixar molts gols i això va ser un punt d'inflexió per a decidir donar-li més importància a la porteria a zero i, a partir d'aquí, fer-nos grans, créixer amb pilota i generar ocasions", relata Carles Gallardo. De la recepta defensiva xampanyera ja n'estan més que avisats els seus contrincants a Tercera: "el més important és donar una imatge de solidesa defensiva; quan els rivals preparen els partits contra nosaltres ho fan amb respecte i amb el coneixement que som un equip al qual costa molt marcar i, sobretot, guanyar".
Alan Baró, company habitual de Gallardo a la defensa, es va lesionar el novembre i es perdrà el que resta de temporada
Per mantenir la fermesa d'altres anys, el Peralada ha hagut de reinventar-se al darrere. Gallardo ha continuat sent un titular habitual a la defensa, però al seu costat han canviat diverses coses. La gran baixa dels blanc-i-verds és la d'Alan Baró. El de Darnius, operat del menisc, no juga des de novembre i no tornarà a fer-ho aquesta temporada. El capità Sergi Romero arrossega molèsties a l'esquena i no està podent ser a tants partits com està acostumat. "Són dues figures que es noten dins i fora del camp", admet Gallardo, habituat a tenir-los al cantó en els darrers anys, "però a Peralada tenim una bona barreja de veterans i gent jove i, en aquest cas, hem pogut tapar les baixes amb jugadors que estan pujant fort i molt bé". Un exemple és Josep Roma, firmat l'estiu de 2025 per reforçar el lateral, però reconvertit ara en central, posició en la qual està responent amb bona nota.
Catalunya, a tocar d'anar a Europa
El rendiment sostingut de Carles Gallardo li ha valgut guanyar-se la confiança de Gerard Roca, entrenador de la Selecció Catalana Amateur. Gallardo va assistir a les convocatòries de les dues fases prèvies que ha disputat l'anomenada CATUEFA i en totes dues ocasions l'equip va aconseguir passar de ronda. El central del Peralada no podrà ser, per motius laborals, a la fase final estatal d'aquest cap de setmana. Catalunya jugarà divendres (19:30h, a l'Olímpic de Terrassa) contra Navarra. Si aconsegueix vèncer es jugarà, diumenge a les dotze, l'accés a la Copa de les Regions de la UEFA contra el guanyador del Galícia - Illes Canàries.
El Peralada és un dels equips de Tercera Federació amb més protagonisme dins la CATUEFA. També són habituals de les convocatòries Llorenç Busquets i Master Omar Kanteh (que sí que seran a la fase final del cap de setmana) i en la Fase Intermèdia va debutar Biel Carreras. "És una experiència molt maca, ens sentim com professionals perquè ens tracten com a tal", valora un Gallardo que, tot i la seva absència, explica que el seleccionador li ha transmès la voluntat de continuar comptant amb ell en la hipotètica fase europea de l'any vinent. El gironí mostra confiança de cara a superar la fase final estatal, a partir d'un model de joc, diu, que té la intenció de prioritzar la solidesa defensiva. Una característica compartida amb el Peralada.
On sí que serà el Carles Gallardo és al pròxim partit del Peralada, que es disputarà el dimecres 4 de març. Els xampanyers visitaran el Vilanova i la Geltrú, l'equip que tenen just per sobre, a només dos punts. És l'únic conjunt que els separa de les places play-off. El Peralada és actualment el segon equip que més punts ha sumat a domicili. Augmentar l'estadística a la capital del Garraf suposaria un bon pas endavant i un motiu més per creure per a un vestidor que cada setmana es permet ser més ambiciós.
