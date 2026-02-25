Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estació intermodalGasolineres FigueresAina TremoledaEscola AvinyonetIA
instagramlinkedin

Quarta Catalana

L'èpica del Selvatans afegeix picant a la lluita pel lideratge de Quarta Catalana

En el grup 2, els quatre equips capdavanters se separen per només dos punts i el pròxim diumenge s'enfrontaran entre si

El Selvatans celebra la victòria contra la Jonquera.

El Selvatans celebra la victòria contra la Jonquera. / Selvatans

Roger Illa

Roger Illa

Figueres

Tot i que la Jonquera ha liderat quasi ininterrompudament el grup 1 de Quarta Catalana, l’equip fronterer no deixa de notar l’alè del segon, el Roses City B, al seu clatell. Més encara després de la victòria del Selvatans contra els de la Jonquera, diumenge, en un partit totalment boig al Brusés Arena. L’equip entrenat per Joan Mallart va remuntar un 0 a 3 en contra matiner fins a acabar-se imposant per 5 a 4. És la segona derrota de l'any de la Jonquera, que en cap partit havia encaixat més d'un gol.

La derrota jonquerenca se suma a una altra remuntada, la del Roses City B a Palau-saverdera (2-3), que fa que els cityzens se situïn a tan sols tres punts. El Selvatans encara està vuit punts sota el líder, però té un partit jugat menys que podria permetre que se sumés a la cursa. La missió de la Jonquera passa a ser la d’aguantar la pressió en les nou jornades restants per mantenir la primera plaça i l’ascens directe. El primer dels nou enfrontaments que li queden serà un exigent derbi veïnal, diumenge vinent, al camp de l’Agullana.

El Sant Miquel contra el Borrassà en un partit d'aquesta temporada.

El Sant Miquel contra el Borrassà en un partit d'aquesta temporada. / CFSMF

Quatre candidats al títol abans d'una setmana trepidant

Encara més boges estan les coses en el grup 2 de Quarta, on el top-4 se separa per només dos punts. Lideren el Camallera i el Sant Miquel, amb 40 punts; tot darrere tenen el Bàscara amb 39, i en quarta posició hi ha el Vilamalla, que ho ha guanyat tot des de novembre, amb 38. Els tres primers classificats van haver de recórrer a l'èpica per mantenir la seva plaça. Durant el cap de setmana, el Sant Miquel va guanyar el Fortià per 0 a 1 amb gol d’Armando en el 92, i el Bàscara va vèncer l’Armentera per 2 a 3 amb un penal agònic de Joel Capel (89’). El Camallera va guanyar amb prou comoditat diumenge, contra el Viladamat (3-0), però va haver de suar més en el partit ajornat de dimarts, al camp del Siurana (1-2), que va acabar-se enduent gràcies a un gol de Konteh en el 87'.

Notícies relacionades i més

El menú del pròxim cap de setmana promet emocions fortes en aquest grup 2, ja que els quatre equips capdavanters esmentats s'enfrontaran entre si. El Sant Miquel rebrà el Vilamalla, diumenge a les quatre, i el Bàscara jugarà contra el Camallera, diumenge a dos quarts de cinc. Depenent dels resultats i donada la poca distància entre uns i altres, el top-4 de la lliga podria capgirar-se totalment amb només dos partits.

TEMES

  1. Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
  2. Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
  3. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  4. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  5. Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
  6. Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
  7. Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
  8. Fins a 200 euros al mes per cada fill: així seria la nova ajuda universal que prepara el Govern

Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP

Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP

La Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga arriba a la 25è edició consolidant la reconversió

La Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga arriba a la 25è edició consolidant la reconversió

El Ministeri de Transports adjudica la redacció del projecte de l'estació intermodal i la variant ferroviària de Figueres-Vilafant

El Ministeri de Transports adjudica la redacció del projecte de l'estació intermodal i la variant ferroviària de Figueres-Vilafant

Multes de fins a 800 euros si el teu patinet no compleix aquest requisit

Multes de fins a 800 euros si el teu patinet no compleix aquest requisit

Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol "desbloquejar"

Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol "desbloquejar"

Consum prohibirà la venda de les begudes energètiques a menors de 16 anys

Consum prohibirà la venda de les begudes energètiques a menors de 16 anys

Només una de cada sis dones aconsegueix mantenir la seva rutina diària sense canvis durant el cicle menstrual

Només una de cada sis dones aconsegueix mantenir la seva rutina diària sense canvis durant el cicle menstrual

Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica

Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
Tracking Pixel Contents