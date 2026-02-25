Quarta Catalana
L'èpica del Selvatans afegeix picant a la lluita pel lideratge de Quarta Catalana
En el grup 2, els quatre equips capdavanters se separen per només dos punts i el pròxim diumenge s'enfrontaran entre si
Tot i que la Jonquera ha liderat quasi ininterrompudament el grup 1 de Quarta Catalana, l’equip fronterer no deixa de notar l’alè del segon, el Roses City B, al seu clatell. Més encara després de la victòria del Selvatans contra els de la Jonquera, diumenge, en un partit totalment boig al Brusés Arena. L’equip entrenat per Joan Mallart va remuntar un 0 a 3 en contra matiner fins a acabar-se imposant per 5 a 4. És la segona derrota de l'any de la Jonquera, que en cap partit havia encaixat més d'un gol.
La derrota jonquerenca se suma a una altra remuntada, la del Roses City B a Palau-saverdera (2-3), que fa que els cityzens se situïn a tan sols tres punts. El Selvatans encara està vuit punts sota el líder, però té un partit jugat menys que podria permetre que se sumés a la cursa. La missió de la Jonquera passa a ser la d’aguantar la pressió en les nou jornades restants per mantenir la primera plaça i l’ascens directe. El primer dels nou enfrontaments que li queden serà un exigent derbi veïnal, diumenge vinent, al camp de l’Agullana.
Quatre candidats al títol abans d'una setmana trepidant
Encara més boges estan les coses en el grup 2 de Quarta, on el top-4 se separa per només dos punts. Lideren el Camallera i el Sant Miquel, amb 40 punts; tot darrere tenen el Bàscara amb 39, i en quarta posició hi ha el Vilamalla, que ho ha guanyat tot des de novembre, amb 38. Els tres primers classificats van haver de recórrer a l'èpica per mantenir la seva plaça. Durant el cap de setmana, el Sant Miquel va guanyar el Fortià per 0 a 1 amb gol d’Armando en el 92, i el Bàscara va vèncer l’Armentera per 2 a 3 amb un penal agònic de Joel Capel (89’). El Camallera va guanyar amb prou comoditat diumenge, contra el Viladamat (3-0), però va haver de suar més en el partit ajornat de dimarts, al camp del Siurana (1-2), que va acabar-se enduent gràcies a un gol de Konteh en el 87'.
El menú del pròxim cap de setmana promet emocions fortes en aquest grup 2, ja que els quatre equips capdavanters esmentats s'enfrontaran entre si. El Sant Miquel rebrà el Vilamalla, diumenge a les quatre, i el Bàscara jugarà contra el Camallera, diumenge a dos quarts de cinc. Depenent dels resultats i donada la poca distància entre uns i altres, el top-4 de la lliga podria capgirar-se totalment amb només dos partits.
