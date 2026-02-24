Tribunals
El soci que ha denunciat Laporta demana ajuda internacional
El denunciant sol·licita a l’Audiència que demani col·laboració a l’estranger per investigar la presumpta trama
El jutge Santiago Pedraz serà qui decidirà si obre una investigació per aclarir si hi ha algun delicte
J. G. Albalat
El soci del FC Barcelona que ha presentat davant l’Audiència Nacional una denúncia contra l’expresident del club i precandidat a la presidència, Joan Laporta, i part de la directiva sortint ha sol·licitat al jutge que requereixi "la cooperació judicial internacional" per obtenir els registres complets de les societats Hellgas Holding i Vestigia Holding, establertes a Xipre, i de New Era Visionary Group FZ-LLC, de Dubai, segons l’escrit al qual ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
Aquestes tres mercantils figuren com les firmes estrangeres que presumptament componen l’"estructura" de suposats "cobraments de comissions indegudes" que es pagaven en "jurisdiccions opaques". Aquests fons es reintroduïen i, suposadament, es blanquejaven a través de "negocis aparentment legítims", segons la denúncia. Una de les vies per tramitar aquesta ajuda internacional seria una comissió rogatòria a les autoritats dels països on estan domiciliades aquestes companyies: Xipre i Dubai.
La denúncia va ser presentada a última hora de divendres passat al jutjat de guàrdia del Tribunal d’Instància Central de l’Audiència Nacional, a Madrid, i està en mans del jutge Santiago Pedraz, que actualment instrueix el cas d’hidrocarburs en què està involucrat Víctor de Aldama, comissionista del cas Koldo García. Serà aquest magistrat qui decidirà si admet o no la denúncia presentada pel soci del Barça i si obre una investigació per aclarir si s’ha comès o no algun delicte. Si finalment admet la denúncia, el jutge haurà de decidir els passos a seguir i si, com sol·licita l’acusació, és procedent requerir ajuda internacional per obtenir la màxima informació sobre les societats que presumptament participen en aquesta trama. En total, s’han aportat 38 documents, entre els quals nombrosos articles de premsa, però també registres mercantils i altra documentació.
En la denúncia únicament s’han aportat —segons diu— extractes dels registres mercantils de Xipre relatius a les societats Hellgas Holding i Vestigia Holding, en què consta com a "beneficiari efectiu" i administrador un empresari d’aquest país, una de les persones que figuren en l’escrit entregat a l’Audiència Nacional. Per això, es considera necessari ampliar les dades sobre aquestes empreses.
Compravenda d’accions
En aquest sentit, el soci del Barça ha entregat a l’Audiència Nacional el comunicat corporatiu del FC Barcelona del febrer del 2025 en què, segons la denúncia, el mateix club reconeix que les societats xipriotes són accionistes de l’empresa Bridgerburg Invest, la filial de continguts audiovisuals de l’entitat blaugrana, coneguda públicament com a Barça Vision. Les dues firmes arriben al 19,66% de les accions de Bridgerburg. Aquesta operació és una de les que apareix en la denúncia.
L’escrit sosté, a més, que l’"enrenou més significatiu" és el descobriment que aquestes dues societats xipriotes també estarien vinculades a New Era Visionary Group, l’empresa que el desembre del 2024 va protagonitzar la compra de seients VIP al nou Camp Nou, cosa que va permetre la inscripció del futbolista Dani Olmo. Com a prova "determinant", la denúncia exposa que, en les versions sense censurar dels contractes de compravenda d’accions de Bridgerburg, el camp de correu electrònic de contacte del comprador xipriota correspon al mateix domini corporatiu que el de New Era Visionary Group. El soci del Barça ha aportat com a prova correus electrònics i els registres d’administradors de la filial espanyola d’aquesta última empresa, New Era Visionary Group Iberia, establerta a Barcelona.
La denúncia exposa que, un mes abans de l’operació dels seients VIP, el novembre del 2024, el FC Barcelona va anunciar que havia designat New Era Visionary Group —propietat d’un empresari moldau, Ruslan Birladeanu— com a nou operador oficial per als serveis de telefonia virtual al reformat Camp Nou, sense tenir en compte empreses de primera línia del sector.
