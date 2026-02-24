Natació
La nedadora figuerenca Naia Alsina excel·leix amb la Selecció Catalana
Aconsegueix dues segones posicions i tres terceres posicions en el Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes
La nedadora figuerenca del Club Natació Banyoles Naia Alsina va participar en el Campionat d’Espanya per Comunitats Autònomes disputat a Pontevedra, representant la Selecció de Catalunya. Alsina va fer una molt bona actuació: va ser segona en els 400 i els 800 metres lliures i va fer un triplet de medalles de bronze en les proves de relleu. En les proves restants que va disputar, va ser quarta en els 200 metres lliures i sisena en els 100 metres lliures.
La seva actuació va sumar una bona quantitat de punts per a la Selecció Catalana, que va proclamar-se campiona de la classificació general. La competició sumava els resultats obtinguts en les categories júnior i infantil. Catalunya va ser primera en edat júnior i segona en infantil, per sota de la Comunitat de Madrid, però la quantitat final de 1.881,5 punts va ser suficient per aixecar el títol estatal.
Naia Alsina va assistir a la cita acompanyada de la seva entrenadora en el Club Natació Banyoles, Lis Masergas.
