Tercera Catalana
L’Empuriabrava-Castelló perdona la sentència de la lliga
L'equip d'Albert Albert empata contra el segon, el Bellcaire, després de deixar escapar un 1-3 favorable
Una victòria castellonina els hauria donat set punts d'avantatge en el lideratge
El líder de Tercera Catalana, l’Empuriabrava-Castelló, va empatar amb el seu perseguidor més directe, el Bellcaire, però el 3 a 3 final va ser un resultat agredolç. Els d’Albert Albert van arribar a guanyar per 1 a 3 fins que el Bellcaire va reaccionar i va poder igualar en els minuts finals, amb gols de Dani Calderón en pròpia meta i Xavi Maestre.
Una victòria castellonina els hauria deixat la lliga molt encarada, ja que l’equip roig-i-negre s’hauria escapat set punts per sobre. Ara, es manté amb un coixí menys valuós de quatre punts. La nota positiva per l’Empuriabrava és que l'empat va assegurar un average directe favorable davant el Bellcaire i, en cas d'empat a punts, el conjunt del Velòdrom quedaria per sobre.
Tot i que la pugna per l'ascens directe sembla cosa de dos, tot darrere hi ha un rival en ratxa que no els deixa descansar. El Roses City suma 34 punts i està a 4 del Bellcaire i a 8 de l'Empuriabrava amb un partit més. La diferència encara és important, però l'equip no perd des de mitjan desembre i, si continua estenent la dinàmica, podria afegir-se a una festa on semblava que no l'havien convidat a inici de temporada. En tot cas, cal recordar que els sis millors tercers d'entre els divuit grups de Tercera també obtenen un bitllet pel play-off d'ascens, així que el City podria arribar a lluitar per pujar encara que no atrapés els dos equips capdavanters.
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom