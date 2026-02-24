Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dolors RoigGuàrdia Urbana FigueresRobinson DO EmpordàMercat RosesBarca La Rubina
instagramlinkedin

Tercera Catalana

L’Empuriabrava-Castelló perdona la sentència de la lliga

L'equip d'Albert Albert empata contra el segon, el Bellcaire, després de deixar escapar un 1-3 favorable

Una victòria castellonina els hauria donat set punts d'avantatge en el lideratge

La plantilla de l'Empuriabrava en un partit d'aquesta temporada.

La plantilla de l'Empuriabrava en un partit d'aquesta temporada. / CFEC

Roger Illa

Roger Illa

Bellcaire d'Empordà

El líder de Tercera Catalana, l’Empuriabrava-Castelló, va empatar amb el seu perseguidor més directe, el Bellcaire, però el 3 a 3 final va ser un resultat agredolç. Els d’Albert Albert van arribar a guanyar per 1 a 3 fins que el Bellcaire va reaccionar i va poder igualar en els minuts finals, amb gols de Dani Calderón en pròpia meta i Xavi Maestre.

Una victòria castellonina els hauria deixat la lliga molt encarada, ja que l’equip roig-i-negre s’hauria escapat set punts per sobre. Ara, es manté amb un coixí menys valuós de quatre punts. La nota positiva per l’Empuriabrava és que l'empat va assegurar un average directe favorable davant el Bellcaire i, en cas d'empat a punts, el conjunt del Velòdrom quedaria per sobre.

Notícies relacionades

Tot i que la pugna per l'ascens directe sembla cosa de dos, tot darrere hi ha un rival en ratxa que no els deixa descansar. El Roses City suma 34 punts i està a 4 del Bellcaire i a 8 de l'Empuriabrava amb un partit més. La diferència encara és important, però l'equip no perd des de mitjan desembre i, si continua estenent la dinàmica, podria afegir-se a una festa on semblava que no l'havien convidat a inici de temporada. En tot cas, cal recordar que els sis millors tercers d'entre els divuit grups de Tercera també obtenen un bitllet pel play-off d'ascens, així que el City podria arribar a lluitar per pujar encara que no atrapés els dos equips capdavanters.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents