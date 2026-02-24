Tenis taula
El CER l'Escala homenatja Fèlix Guanter, artífex del primer ascens a la màxima categoria
Va ser jugador del primer equip i dirigia la secció quan va pujar a Divisió d'Honor la temporada 91/92
El CER l’Escala va organitzar un sopar en homenatge a Fèlix Guanter, una de les figures més importants de la història de la secció de tenis taula i un dels artífexs del primer ascens a la màxima categoria estatal. L’acte va reunir un centenar d’assistents al restaurant Molí de l’Escala.
Fèlix Guanter va ser jugador del primer equip del CER a partir de la temporada 1975/1976 i amb l'equip a Primera Provincial. L'any 1978 es va convertir en el responsable de la secció, càrrec que va mantenir fins al 1996. Durant aquests divuit anys va viure tres ascensos de la mà del club escalenc. El primer, a Segona Nacional la 81/82; després, en la temporada 87/88 fins a Primera Nacional (moment en el qual va deixar la seva tasca de jugador per centrar-se en la direcció), i l'últim, la temporada 91/92, a la màxima categoria espanyola.
Era el primer cop que el CER l'Escala trepitjava l'elit. La fita té un transcendència a escala provincial que va més enllà del tenis taula: amb la promoció a la llavors anomenada Divisió d'Honor, el CER va convertir-se en el segon equip esportiu gironí a disputar una màxima categoria estatal, després del Club Bàsquet Sant Josep de Girona. Durant aquest segle, el CER l'Escala s'ha convertit en un habitual de l'elit i ha jugat la Superdivisió la majoria de temporades.
