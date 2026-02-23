Curses
El Valls Catalanes Trailrunning Challenge engega l'edició de 2026 amb una presentació a l'Auditori dels Caputxins de Figueres
La lliga autoorganitzada tindrà dotze curses i prop de 5.000 participants
Es posarà en marxa el 22 de març a Agullana i acabarà el 8 de novembre a Beuda, i transcorrerà en cinc comarques a banda i banda dels Pirineus
Tret de sortida a la cinquena edició del Valls Catalanes Trailrunning Challenge, la lliga de curses de muntanya que des de l’any 2022 uneix les dues Catalunyes amb proves a banda i banda dels Pirineus. La competició es va presentar dissabte al matí a l’auditori els Caputxins de Figueres, i ho va fer amb la presència dels dos campions del 2025, Thomas Villard (Gas Mountain) i Emma Bonnemort (Matavalons Arbúcies), dos esportistes que representen millor que ningú l’essència del circuit, ja que viuen, estudien i treballen a les dues bandes de la frontera en el seu dia a dia.
Jep Coromines, coordinador de Valls Catalanes, va donar la benvinguda a tots els assistents a l’acte de presentació del circuit. Durant la seva intervenció va destacar el caràcter col·laboratiu i tècnic del projecte, remarcant que la identitat de cada cursa és intocable: "La funció del Challenge no és ensenyar als organitzadors conceptes bàsics sobre circuits, avituallaments o experiències esportives; cada seu té la seva pròpia essència i la respectem profundament. La VCTRC neix amb la voluntat de transmetre 'maneres de fer' a banda i banda dels Pirineus. Per això és un challenge autoorganitzat".
També va prendre la paraula Núria Escarpanter, consellera de Joventut, Esport i Afers Transfronterers del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, qui va destacar que "aquest és un projecte que encaixa plenament amb la voluntat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per enfortir la nostra comarca i la Catalunya Nord". L'acte va comptar amb una àmplia representació institucional, amb la presència de Maria Vidal, presidenta de l'AECT de les Valls Catalanes i vicepresidenta 4a del Consell Comarcal de la Garrotxa; Eduard Adrobau, director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona; Albert Piñeira, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, i Jordi Masquef, alcalde de Figueres i diputat delegat del Servei d'Esports de la Diputació de Girona.
El Valls Catalanes Trailrunning Challenge 2026 presenta diverses novetats respecte a l’any passat. Es disputaran un total de 12 curses, amb l’estrena de la Tramuntana Trail, entre la Jonquera i el Pertús. La competició transcorre per cinc comarques diferents: tres a Girona (l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès) i dues a la Catalunya Nord (l’Alt Vallespir i el Vallespir). El circuit transfronterer arrencarà el 22 de març a Agullana amb la disputa de La Suada, i acabarà el 8 de novembre a Beuda amb una nova edició de MDM.CAT.
Novetats per aquest 2026
L'organització ha treballat enguany en un nou coeficient de puntuació: si en la passada edició només puntuaven els corredors arribats en distàncies de mitja marató i marató, en aquesta edició també puntuaran totes les distàncies, des dels 5 quilòmetres fins a l'ultra de 58 quilòmetres. Aquest nou sistema es basa en el nombre de finishers de cada prova i preveu superar els 5.000 participants.
La segona gran novetat és que s'ha renovat i ampliat la col·laboració amb Wikiloc, la plataforma gironina que actualment compta amb 19 milions d’usuaris i més de 70 milions de rutes arreu del món. Amb aquesta renovació, Wikiloc continuarà com a "Official Mapping Partner", incloent-hi els recorreguts de l’edició 2026 al perfil oficial del circuit i reforçant la navegació i la seguretat dels participants.
