En una sentència
El Suprem anul·la l’article de l’estatut del Barça que prohibia cedir els abonaments
L’alt tribunal dona la raó als socis sancionats per diferents períodes d’entre 4 i 18 mesos per cedir els seus carnets per assistir a determinats partits
Ángeles Vázquez
El Tribunal Suprem ha anul·lat l’acord de l’Assemblea General Ordinària del Futbol Club Barcelona de l’octubre del 2018 segons el qual es va modificar l’article 73 dels estatuts i es va prohibir la cessió dels abonaments per veure certs partits. La sentència dona així la raó a quatre socis que van ser sancionats i suspesos durant 4, 14 i 18 mesos per una infracció greu.
En una sentència donada a conèixer aquest dilluns, l’alt tribunal dona la raó als quatre sancionats i anul·la l’acord de l’assemblea en què es va modificar l’article dels estatuts. Cap d’ells va poder participar en la reunió, perquè ja estaven suspesos dels seus drets com a socis. L’acord anul·lat és el que considera "cessió onerosa tota cessió de l’abonament per part del soci a un tercer a canvi de qualsevol contraprestació econòmica", "per no haver-se complert el que disposa l’article 81", consistent en la cessió onerosa del carnet de soci per assistir a un partit de futbol a l’estadi del club.
Fins a arribar al Suprem, tots els tribunals havien donat la raó al Barça. La sentència assenyala que en apel·lació es va explicar molt bé que "el FC Barcelona té més de 110.000 socis, per la qual cosa resulta raonable que en l’assemblea general participin només els compromissaris i no tots els socis. Però això no exclou que tots els socis tinguin dret a rebre informació sobre els acords que afectin individualment la seva condició de soci i les relacions amb el club (article 10.6 dels estatuts), així com a accedir a la informació necessària per a l’aprovació d’acords de l’Assemblea General, en les mateixes condicions que els socis compromissaris (article 10.7 dels estatuts)".
"Aquest últim precepte és necessari connectar-lo amb el que es denuncia infringit, el paràgraf primer de l’article 81 dels estatuts, que, en regular el procediment de modificació estatutària, prescriu que la proposta de modificació 'haurà d’incloure l’articulat que es pretén aprovar i una memòria explicativa dels canvis que es pretenen realitzar'. I, a més, aquesta 'proposta s’haurà de sotmetre al tràmit d’informació pública als socis durant el termini mínim de 20 dies'".
