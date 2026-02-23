Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moeve Fútbol Zone 1x14: comptes pendents i pressió màxima

Nou lliurament de la quinzena edició de Moeve Fútbol Zone. Ja sobre la taula, nova jornada que comença a dir-se decisiva. La Lliga EA Sports entra en la seva quarta part final i els equips es juguen molt en cada jornada

Fermín celebra el seu gol, el tercer del Barça davant el Llevant

El programa 14, que s’emet aquest 23 de febrer, arrencarà amb l’editorial de Christian Blasco, que parlarà sobre la jornada 24, marcada per la tensió a la part alta i per un nerviosisme creixent a la zona baixa. Després, la jornada es desgranará, però també es posarà el focus en un clàssic amb molt en joc.

Jornada 24: comptes pendents i pressió màxima

En el que queda de febrer, Kepa Sempere repassa com queda la classificació després de l’última setmana, les sensacions dels equips i el que es veu en l’horitzó immediat en LaLiga EA Sports, LaLiga F Moeve i la LaLiga Hypermotion.

Després, arribarà el plat fort de la tertúlia. Albert Fernández i Jaume Naveira s’asseuran per analitzar la jornada i els seus principals noms. No faltaran les decisions arbitrals, les ratxes, els sistemes ni els canvis de guió que estan generant soroll i pressió en molts equips.

Perquè una cosa és guanyar en solitari. Una altra molt diferent és fer-ho quan cada partit comença a considerar-se gairebé una final.

Moeve Fútbol Zone

El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

El Zaragoza, en el focus

Una de les cites més calentes del programa estarà en la connexió en directe amb Zaragoza, des d’on el periodista de Aragón es pronunciarà sobre el moment que travessa l’equip. La pregunta és clara: pot un equip amb història aspirar a una permanència tranquil·la o haurà de lluitar fins al final per mantenir-se?

Hypermotion i el clàssic semàfor

LaLiga Hypermotion també tindrà el seu espai. Julián Calero repassarà la jornada i, com sempre, posarà nom i cara als equips que acceleren, als que frenen i als que continuen en un perillós terreny intermedi.

Perquè la igualtat és tan estreta que una victòria o una derrota poden canviar-ho tot.

Sara Monforte, protagonista en Laliga F

En clau femenina, el programa oferirà una conversa amb Sara Monforte, entrenadora del Real Betis, que analitzarà la temporada i el creixement del futbol femení.

En paral·lel, Maria Tikas repassarà la jornada 21 de la Lliga F Moeve, amb especial atenció als moviments de la classificació i als equips que aspiren a consolidar-se en la zona noble de la temporada.

Genunie Moeve: futbol que transforma

En la secció Genunie Moeve, José Sosa presentarà la tercera història del programa, centrada en el valor social del futbol.

Un espai que recorda que el futbol també és inclusió, convivència i oportunitats.

El pols del carrer

Com sempre, el programa tancarà amb la mirada més social del futbol: l’opinió dels aficionats, la passió que es viu als carrers i la sensació que cada partit importa més que mai.

Perquè la jornada no només es juga al camp. També es comenta, es viu i es discuteix fora.

