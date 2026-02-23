Barça
Laporta nega les acusacions en la denúncia del soci del Barça: "Tot això és absolutament fals"
Assegura que "fa temps que intenten perjudicar i embrutar aquest procés electoral i, de retruc, embrutar el club"
Un soci del Barça denuncia Laporta a l’Audiència Nacional
Albert Guasch
Joan Laporta tenia prevista una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio i el primer que ha hagut de fer, a preguntes de Ricard Ustrell, ha estat respondre a la informació publicada per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, sobre la denúncia presentada a l’Audiència Nacional per un soci del FC Barcelona. La denúncia atribueix la presumpta comissió de diversos delictes econòmics: blanqueig de capitals, administració deslleial i delictes societaris, falsedat documental, frau a Hisenda i organització criminal.
Laporta ha negat de manera taxativa totes les acusacions: "Aquestes calúmnies hauran de ser contestades. És allò de 'difama, que alguna cosa queda'", ha començat dient l’expresident del FC Barcelona.
"Fa temps que intenten perjudicar i embrutar aquest procés electoral i, de retruc, embrutar el Barça. Semblava que seria només mediàtica i ara va per la via judicial. Qui ha impulsat tot això ho ha fet per calumniar i perjudicar la precandidatura. Tot això és absolutament fals", ha assegurat.
"Ens ha passat diverses vegades, això fa temps que dura, s’allargarà en el temps si no és que l’Audiència Nacional no admet aquesta denúncia. Es volen perjudicar els meus interessos i el que represento electoralment", ha afegit. "Tot és fals, fan un sofregit, munten una història i no és veritat".
Preguntat sobre si mostraria els contractes esmentats a la denúncia, Laporta ha rebutjat aquesta possibilitat. "La transparència té uns límits, no podem mostrar aquests contractes, perquè hi ha acords de confidencialitat".
També se li ha preguntat si disposa de societats a Dubai. "Ho nego absolutament. No he llegit la denúncia, no sé qui la presenta ni quin és el contingut. Està feta amb la voluntat de calumniar i perjudicar".
