Primera Catalana
El Figueres salva un punt a casa, contra el Tossa
Tot i que l'equip encadena quatre partits sense perdre, segueix tenint el descens a un sol punt
El Figueres va haver de conformar-se amb un sol punt a casa, aquest cop contra el Tossa. L’empat no canvia gaires coses a Vilatenim, ja que l’equip figuerenc continua fregant la zona de descens, però representa un botí millor del que semblava que s’enduria la Unió a pocs minuts pel final.
El conjunt entrenat per Toni Sánchez perdia des del 24', moment en el qual Iker González va avançar els de la Selva. El Tossa, setè, arribava com un dels clubs en millor forma de Primera Catalana. Els visitants van dominar el marcador fins al final, quan Àlex Pérez va empatar pel Figueres (90’) i va rescatar un punt. La Unió fins i tot va tenir a tocar el 2-1 en el 95’, però es va haver de conformar amb un empat que el manté amb un sol punt de marge sobre el descens.
El pròxim partit del Figueres serà a casa, aquest dissabte vinent (16h) contra un rival directe com el Can Gibert. L'equip gironí té només dos punts que els de l'Alt Empordà.
