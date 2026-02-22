Tercera RFEF
Empat frenètic entre el Peralada i l'Escala en un derbi memorable (2-2)
Gallardo, en l'últim segon, salva un punt per a un Peralada que ha buscat la victòria en tot moment
Peralada i l'Escala han empatat a dos gols en un dels derbis altempordanesos més igualats que es recorden. Els xampanyers han tingut més ocasions clares, però l'Escala s'ha avançat en dues ocasions i el Peralada ha hagut d'empatar sobre la botzina per esgarrapar un punt final merescut. El partit ha estat un veritable plaer per a l'espectador, que ha pogut veure dos equips que han perseguit la victòria durant tot el duel.
Intercanvi constant de cops
Marc Bech ha tingut la primera clara en el minut 8, amb un xut creuat després d'una centrada rasa d'Expósito que ha sortit mossegada a l'esquerra d'Arnau. Ha començat entretingut el derbi, amb dos equips que buscaven els tres punts. Prop del primer quart d'hora de joc, el Peralada ha tingut la seva primera aproximació clara amb una internada des de la banda d'Èric Callís que ha estat a prop de finalitzar el lateral de la banda contrària, Corominas.
Però ha estat l'Escala qui ha colpejat primer amb un dels seus característics contraatacs. Adri Expósito, des del camp propi i enganxat a la línia de banda, ha tret l'exterior de la dreta a passejar i ha deixat completament sol Umaru. L'ex del Torroella no podia aprofitar el caramel·let de millor manera: ha superat subtilment Arnau, que havia quedat a mitja sortida, amb una vaselina.
L'Escala, satisfet amb el seu paper reactiu, ha passat a cedir la pilota per explotar els atacs ràpids. El Peralada ha guanyat presència en camp contrari en cerca de l'empat i, a còpia d'anar-ho provant, ha acabat anivellant el matx. L'1 a 1 ha arribat en el minut 43. L'ha fet Llorenç, sempre insistent, empenyent a boca de gol un servei de cap de Gallardo. Mig gol és d'Aleja, que amb una rosca prodigiosa ha sorprès tota la defensa anxovera i ha deixat el central alliberat dins l'àrea petita. El gol ha estat un premi merescut per a un Peralada que ha anat guanyant pes dins el duel amb el pas dels minuts. Els locals fins i tot han quedat a prop del segon, en una nova centrada cap a un Gallardo que, aquest cop, ha buscat porteria directament i n'ha quedat a centímetres.
Mateix guió en el segon temps
Quedava un nou partit per estrenar a partir del 45', una altra vegada amb igualtat en el marcador. El ritme dels compassos inicials del partit s'ha mantingut en la segona meitat. El Peralada ha sortit crescut per l'empat tardà i l'Escala ha continuat fent el seu joc. Els locals han aplicat millor la seva recepta. Els xampanyers han fet patir els visitants amb diverses aproximacions consecutives. Candón, el nou inquilí de la porteria escalenca en substitució del lesionat Jona, s'ha mostrat molt segur. L'Escala, tot i repetir passades llargues, pràcticament no ha estat capaç de trobar escletxes en l'habitual ordre blanc-i-verd.
Però s'ha arribat al 80' amb empat i, a partir de llavors, podia passar de tot. El partit s'ha descontrolat amb els dos rivals a la caça dels tres punts. L'Escala no és on és per casualitat i els de David Gurillo han utilitzat la seva inacabable pólvora ofensiva a tocar del minut 90. Gelmà, que ja va ser decisiu en la pilota parada en l'anada, ha tornat a posar una centrada preciosa que Elian, de cap, ha enviat cap a la xarxa.
Semblava que el cop seria definitiu, però quedava l'últim capítol per a un derbi memorable. Carles Gallardo, que avui semblava capaç de rematar fins i tot una rentadora, ha tornat a aparèixer en l'últim segon del duel. Aquest cop ho ha fet amb el peu, amb un xut ajustat on no podia arribar el porter. El 2-2 ha generat l'eufòria local i ha obert una acalorada discussió entre les dues banquetes que, per sort, s'ha calmat amb prou rapidesa.
Amb l'empat a u, Peralada i l'Escala continuen ben vius amb els seus objectius. L'Escala és quart amb 37 punts i aprofita la derrota del Vilanova per pujar una posició. El Peralada continuarà rondant el play-off amb 34 punts i la setena posició.
