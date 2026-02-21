Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lladre restaurant AlbanyàKamikaze de la JonqueraOcells hivernants EmpordàMercat RosesPlans cap de setmana
instagramlinkedin

El president de la Diputació de Girona viu en directe la segona medalla d’Oriol Cardona en els Jocs Olímpics d’Hivern

Miquel Noguer, que també és alcalde de Banyoles, ha pogut felicitar personalment l’esquiador després que Cardona guanyés el bronze en els relleus mixtos

 

Alejandro Blanco, Oriol Cardona i Miquel Noguer.

Alejandro Blanco, Oriol Cardona i Miquel Noguer. / Diputació de Girona

Redacció

Redacció

Bormio

El president de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, s’ha desplaçat aquest dissabte fins a Bormio per seguir en directe la prova de relleus mixtos d’esquí de muntanya als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo i donar suport a Oriol Cardona en la recerca d’un segon metall olímpic.

L’esquiador banyolí, fent parella amb la granadina Ana Alonso, ha aconseguit la medalla de bronze després d’un últim relleu molt destacat i malgrat una petita penalització. La victòria ha estat per als francesos Thibault Anselmet i Emily Harrop, mentre que la plata se l’han endut els suïssos Jon Kistler i Marianne Fatton.

Miquel Noguer amb tota la delegació espanyola.

Miquel Noguer amb tota la delegació espanyola. / Diputació de Girona

Noguer ha viscut la prova al costat de familiars i amics de l’esportista i, un cop acabada, ha pogut conversar amb Cardona i felicitar-lo a peu de pista per un èxit sense precedents. També hi era present el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco.

“Aquestes dues medalles són el millor exemple que, amb esforç, constància i passió, els somnis es fan realitat. Els que el coneixem i el seguim de prop de fa temps sabem el que ha costat arribar fins aquí”, ha destacat Noguer, que ha afegit: “L’Oriol és un magnífic ambaixador de Banyoles, la demarcació de Girona i tot Catalunya arreu del món”.

Notícies relacionades

Als 31 anys, Cardona ha sumat dues medalles en una disciplina amb tradició a Catalunya que s’ha estrenat al programa olímpic en aquesta edició.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
  2. El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
  3. El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
  4. La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
  5. Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
  6. Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
  7. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  8. Prostitució a Figueres: tres clients i vuit dones identificades en diferents pisos de la ciutat

El president de la Diputació de Girona viu en directe la segona medalla d’Oriol Cardona en els Jocs Olímpics d’Hivern

El president de la Diputació de Girona viu en directe la segona medalla d’Oriol Cardona en els Jocs Olímpics d’Hivern

Com prepara Lamine Yamal un partit fent el Ramadà?

Com prepara Lamine Yamal un partit fent el Ramadà?

Figueres guardona 57 esportistes, equips i personalitats a la Nit de l’Esport: totes les fotos

Figueres guardona 57 esportistes, equips i personalitats a la Nit de l’Esport: totes les fotos

Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès

Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès

El compte enrere de les eleccions del Barça: un Laporta a la defensiva, contra tres precandidats desunits

El compte enrere de les eleccions del Barça: un Laporta a la defensiva, contra tres precandidats desunits

Prostitució a Figueres: tres clients i vuit dones identificades en diferents pisos de la ciutat

Prostitució a Figueres: tres clients i vuit dones identificades en diferents pisos de la ciutat

Quina llengua es juga als camps?

Quina llengua es juga als camps?

Treballadors de centres de menors denuncien: "Hem vist rates a les zones comunes i paneroles a les habitacions dels nanos"

Treballadors de centres de menors denuncien: "Hem vist rates a les zones comunes i paneroles a les habitacions dels nanos"
Tracking Pixel Contents