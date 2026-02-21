El president de la Diputació de Girona viu en directe la segona medalla d’Oriol Cardona en els Jocs Olímpics d’Hivern
Miquel Noguer, que també és alcalde de Banyoles, ha pogut felicitar personalment l’esquiador després que Cardona guanyés el bronze en els relleus mixtos
El president de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, s’ha desplaçat aquest dissabte fins a Bormio per seguir en directe la prova de relleus mixtos d’esquí de muntanya als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo i donar suport a Oriol Cardona en la recerca d’un segon metall olímpic.
L’esquiador banyolí, fent parella amb la granadina Ana Alonso, ha aconseguit la medalla de bronze després d’un últim relleu molt destacat i malgrat una petita penalització. La victòria ha estat per als francesos Thibault Anselmet i Emily Harrop, mentre que la plata se l’han endut els suïssos Jon Kistler i Marianne Fatton.
Noguer ha viscut la prova al costat de familiars i amics de l’esportista i, un cop acabada, ha pogut conversar amb Cardona i felicitar-lo a peu de pista per un èxit sense precedents. També hi era present el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco.
“Aquestes dues medalles són el millor exemple que, amb esforç, constància i passió, els somnis es fan realitat. Els que el coneixem i el seguim de prop de fa temps sabem el que ha costat arribar fins aquí”, ha destacat Noguer, que ha afegit: “L’Oriol és un magnífic ambaixador de Banyoles, la demarcació de Girona i tot Catalunya arreu del món”.
Als 31 anys, Cardona ha sumat dues medalles en una disciplina amb tradició a Catalunya que s’ha estrenat al programa olímpic en aquesta edició.
