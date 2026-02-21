Tercera RFEF
Peralada-l'Escala, un xoc d'estils amb l'anhel pel play-off a l'horitzó
El segon derbi altempordanès de la temporada a Tercera es jugarà diumenge (16:30h) a terreny xampanyer
Tots dos arriben separats per només tres punts i col·locats en una zona còmoda que els permet aspirar a alguna cosa més que la permanència
Pocs cops es veu un derbi tan igualat a Tercera Federació. Peralada i l'Escala, els dos altempordanesos de la categoria, s'enfrontaran aquest diumenge (16:30h) a casa dels xampanyers. Arriben separats per només tres punts i immersos de ple en la cursa pel play-off d'ascens. Però, per sobre de tot, ambdós equips es troben a prop de complir el primer objectiu que s'havien marcat per a la temporada: els 40 punts que pràcticament segellen la permanència. Ara es permeten somiar.
Qui està per sobre a la taula és l'Escala de David Gurillo. Els anxovers han encadenat dues victòries contra l'Hospitalet i el Vic que els han ajudat a tornar a la cinquena plaça, dins la zona de promoció. Sumen 36 punts, amb 2 de coixí sobre la sisena plaça i a 6 del colideratge. Els 35 gols anotats -la xifra més alta del grup- avalen la dinamita d'un equip que basa bona part del seu potencial en l'encert ofensiu. El derbi de la primera volta en va ser un bon exemple: en un duel encallat a la primera meitat, tres dianes anxoveres en vint minuts del segon període van decidir-ho tot.
"És un equip que té pólvora a davant i capacitat de fer mal", valora Àlex Marsal, entrenador del Peralada. L'estil del seu equip és força diferent del dels del Nou Miramar. Els xampanyers són un conjunt fort al darrere, carregat d'ofici, fonamentat en la pressió i molt difícil de tombar. Han fet nou gols menys que l'Escala, però també n'han encaixat nou menys i tenen el tercer millor registre defensiu de Tercera. Només han rebut un gol en els últims quatre partits i l'Escala és, precisament, l'únic rival que ha estat capaç de guanyar-los per més de dos gols de diferència aquesta temporada.
No han perdut cap dels últims cinc duels de lliga. "Arribem bé; venim de dos empats, que en aquest punt de la temporada ja penalitzen, però esperem que aquests punts ens vagin donant continuïtat de cara al final de temporada", explica el tècnic Àlex Marsal. El gironí encara no pensa a disputar el play-off, però sí que marca l'exigència de cara a "ser competitius, que crec que ho estem sent, i en les quatre o cinc últimes jornades, quan tothom tingui clar per què lluitarà, veurem si som capaços de fer un pas més". Fa mesos que el Peralada ronda la zona mitjana-alta de la taula, però l'entrada a les cinc primeres places se li està resistint. Tot sembla apuntar a un tram final de lliga més que entretingut i el derbi de diumenge pot ser un dels capítols clau de la sèrie.
Subscriu-te per seguir llegint
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
- Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- No és veritat que amb 15 anys cotitzats ja tinguis pensió: la Seguretat Social exigeix una altra condició clau que molts ignoren
- Demanen que es torni a pagar a les autopistes per evitar-ne el deteriorament