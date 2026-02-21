Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oriol Cardona i Ana Alonso, bronze en la final de relleus mixtos d'skimo

El banyolí es penja la segona medalla en dos dies després de l'or en la individual

Ana Alonso i Oriol Cardona, durant la final de relleus mixtos.

Ana Alonso i Oriol Cardona, durant la final de relleus mixtos. / Gabriele Facciotti/AP

Redacció

Redacció

El banyolí Oriol Cardona, campió olímpic d'esprint en esquí de muntanya, i l'andalusa Ana Alonso, que va aconseguir el bronze en la mateixa especialitat, han aconseguit una nova medalla històrica aquest migdia per a l'equip espanyol en la prova de relleus mixtos d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina 2026. La parella, que ha hagut d'esperar a cantar victòria per una penalització de tres segons a Alonso, s'ho ha deixat tot i s'ha penjat el bronze amb un temps de 27:23.94 per darrere dels francesos (26:57.44), grans favorits, i els suïssos (27:09.30).

L'esquí de muntanya s'ha convertit gràcies a Cardona i Alonso en l'esport amb més medalles olímpiques en un Jocs d'hivern per a Espanya. Enguany, s'ha estrenat la modalitat i han estat tres medalles en 48 hores.

