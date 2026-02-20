Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Oncotriatló obre inscripcions per a la pròxima edició, que se celebrarà el 24 de maig a Llançà

La prova solidària manté el format de triatló olímpic amb l'objectiu de recaptar fons per als serveis de suport a pacients oncològics i les seves famílies

Llançà

La Fundació Oncolliga Girona ha obert aquesta setmana les inscripcions per a una nova edició de l’Oncotriatló, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig a Llançà. La prova, ja consolidada en el calendari esportiu i solidari de la demarcació, combina esport i compromís social amb l’objectiu de recaptar fons per finançar els serveis que l’entitat ofereix a les persones amb càncer i les seves famílies.

L’Oncotriatló manté el format olímpic, que inclou les tres disciplines clàssiques: natació en aigües obertes (1.500 metres), ciclisme (30 quilòmetres amb BTT o bicicleta gravel) i cursa a peu (10 quilòmetres). La participació es podrà fer tant en parelles com en equips d'entre 3 i 6 persones. En la modalitat de parelles les dues persones han de completar juntes cadascuna d'aquestes disciplines, sense fer relleus, mentre que en la modalitat per equips els participants sí que podran rellevar-se, però hauran de mantenir també dues persones en cursa en tot moment.

El cost d’inscripció és de 65 euros per persona i cada equip es compromet a assolir un donatiu mínim de 500 euros, que es destinarà íntegrament als serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona, com ara fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic, atenció psicològica, assessorament nutricional, banc de perruques o material ortoprotètic, entre d’altres. Des de la Fundació es destaca que l’Oncotriatló és molt més que una competició esportiva: és una experiència col·lectiva que permet transformar l’esforç individual en suport directe a les persones que afronten un procés oncològic.

