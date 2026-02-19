Jocs Olímpics d'Hivern
El banyolí Oriol Cardona fa història amb un or olímpic en esquí de muntanya
Era el seu debut en uns Jocs Olímpics d'Hivern
Begoña González
Un front borrascós enfosquia el cel del Bormio (Itàlia) aquest dijous al matí, però ni la neu ni el fred podien deslluir el debut més esperat d’aquests Jocs Olímpics de Milà-Cortina. Havien passat 54 anys des que Paquito Fernández Ochoa regalés a Espanya el seu únic i preuat or olímpic en una disciplina hivernal i, per fi, es podia tornar a somiar gràcies a l’esquí de muntanya.
Oriol Cardona (Banyoles, 1994), doble campió del món i campió europeu d’aquesta disciplina, ho va reconèixer dies enrere en una entrevista al Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ: "Ho he apostat tot per ser aquí". Potser, si li haguessin preguntat de petit com imaginava el seu debut olímpic, hauria descrit exactament els fets tal com han passat i hauria fantasiejat amb un triomf aclaparador sobre la nevada cimera de l’Stelvio.
Cardona s'ha coronat campió olímpic (2:34.0), seguit de Filippov, que ha estat plata, i Anselmet, que ha tancat el podi.
Domini absolut
La neu humida i el vent ratxejat que assotaven el vessant han complicat una mica les coses, però el català ha començat a la primera sèrie dels quarts de final i li han bastat 2:37.9 minuts per completar el recorregut amb el millor temps, seguit de prop pel seu company d’equip Ot Ferrer (+3.4). Ha dominat pràcticament de principi a fi la seva primera aparició.
Una mica més difícil ho ha tingut el francès Thibault Anselmet, número 1 del món, que ha acabat segon darrere del suís Arno Lietha després de diversos problemes durant l’ascens i fins i tot perdre un bastó.
A les semifinals, el banyolí ha quedat encapsulat a la sortida, però ha mantingut la calma i ha anat recuperant posicions fins a assegurar el seu lloc a la final amb un temps de 2:36.1, a 1.17 segons de Jon Kistler.
A l’altra sèrie, Lietha i Nikita Filippov han aconseguit el pas directe, mentre que Ot Ferrer s'ha classificat com a 'lucky loser'. Els dos espanyols s'han retrobat així a les finals olímpiques.
En la cursa decisiva, Cardona ha avançat els suïssos amb un esprint brutal abans de la primera transició i ha aconseguit un avantatge de gairebé tres segons que ha resultat definitiu per penjar-se l’or.
Els relleus, una nova oportunitat
Ha competit en esprint i dissabte ho farà en relleu mixt amb Ana Alonso, després d’un cicle de resultats destacats: campió del món a Morgins 2025, plata mundial en relleu mixt —que ha donat a Espanya el bitllet olímpic— i victòria a la Copa del Món de Courchevel.
Aquest dissabte tornarà l’emoció a l’Stelvio amb les parelles formades per Oriol Cardona i Ana Alonso, i Maria Costa i Ot Ferrer, amb l’objectiu de revalidar el subcampionat del món 2025 i consolidar-se a l’elit internacional.
