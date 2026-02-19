Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Curses

Llançà serà la seu de la segona Cursa Entrepobles de l'Alt Empordà

Es disputarà el 10 de maig amb un recorregut que tocarà el mar i tindrà un nou disseny per a les samarretes de cada municipi

Cristina Silva, llançanenca que va fer el millor temps femení individual de la primera edició.

Cristina Silva, llançanenca que va fer el millor temps femení individual de la primera edició. / Eladio Rodriguez

Roger Illa

Roger Illa

Llançà

El juny de 2025, la Cursa Entrepobles va debutar amb èxit en la primera edició que es va celebrar a l’Alt Empordà. La prova, ideada per “enfrontar” amistosament els diferents municipis de la comarca, va reunir 2.000 corredors pels carrers de Figueres. Els representants de la capital altempordanesa jugaven a casa i ho van aprofitar per endur-se la victòria -sorgida de sumar els seus deu millors temps masculins i femenins. Ara, l’Entrepobles, fidel a la seva voluntat fundacional de canviar cada any de seu, es dirigirà cap a Llançà. En el municipi costaner s’hi farà la segona edició el diumenge 10 de maig.

D’aquesta manera, el trajecte de la cursa mutarà cap a un recorregut que, tal com avança el director Miquel Brull, “voldrà explicar el que fa Llançà singular, que és que toca la costa, així que farà un tall del camí de ronda sí o sí”. El mapa de la prova s’ha d’acabar de delimitar i s’oficialitzarà durant les pròximes setmanes. Al canvi d’ubicació l’acompanyarà un nou disseny de samarreta, si bé els colors representatius de cada poble es mantindran com en l’edició de 2025. Brull explica que hi haurà més sorpreses que es podran conèixer pròximament.

El nou disseny de la samarreta amb els colors, en aquest cas, de Llançà.

El nou disseny de la samarreta amb els colors, en aquest cas, de Llançà. / Entrepobles

Les inscripcions d’aquesta segona Entrepobles ja estan obertes i en menys d’una setmana s’han superat les 400 persones. Se n’han obert, inicialment, 1.500. La primera edició va començar amb mil places disponibles i la xifra es va acabar doblant, així que l’ideòleg de l’Entrepobles deixa la porta oberta a ampliar la disponibilitat si s’arriba al topall inicial.

El projecte Entrepobles té la intenció d’estendre’s per les comarques de tota Catalunya. El pròxim 22 de març, el Gironès s’estrenarà dins el repertori de zones amb la disputa de l’Entrepobles de Llagostera. La cursa supera els mil inscrits. A més a més, Miquel Brull assegura que durant el 2026 s’afegirà encara una comarca més al projecte.

Tracking Pixel Contents