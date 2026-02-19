Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres lliurarà 57 reconeixements a esportistes, equips i personalitats a la Nit de l’Esport

Aquest divendres (20 h), al Teatre El Jardí, rebran el guardó al mèrit esportiu i a la trajectòria el Centre de Lleure El Dofí, Mariona Sabater, Jordi Jaume, Eva Serra, Toni Bigas i Francesc Ribas

Tots els guanyadors de la Nit de l'Esport de 2025.

Tots els guanyadors de la Nit de l'Esport de 2025. / Jordi Callol

Redacció

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres organitza, aquest divendres 20 de febrer (20 h) al Teatre-Municipal El Jardí, una nova edició de la Nit de l’Esport. Es tracta d’un acte on es lliuraran 57 reconeixements a esportistes i clubs figuerencs destacats de l’anterior temporada o que formen part activa de les diferents entitats de la ciutat. La gala serà conduïda per la periodista figuerenca d’esports Laura Brugués i comptarà amb la participació del doble medallista olímpic en taekwondo Joel González. Entre els assistents hi prendran part l’alcalde, Jordi Masquef; el regidor d’Esports, Pere Montserrat; el Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Abel Garcia, i la consellera comarcal d’Esports, Núria Escarpanter.

En la categoria al mèrit esportiu es distingeix el Centre de Lleure El Dofí en reconeixement als 25 anys dedicats a contribuir a la inclusió social a través del lleure inclusiu i vetllar per la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual a Figueres. A la trajectòria i dedicació esportiva es lliuraran quatre guardons: Eva Serra (dedicació al ball esportiu en totes les modalitats), Jordi Jaume (promoció i foment del vòlei), Francesc Ribas (èxits aconseguits en el ciclisme), Toni Bigas (dedicació a la promoció i foment del bàsquet) i Mariona Sabater (promoció i foment de l’esport per a persones amb discapacitat en tots els seus vessants).

Paral·lelament, hi haurà guardons en dues categories més: equips destacats d'esports col·lectius i esportistes destacats d'esports individuals. En clubs, pels èxits assolits el curs anteriors seran premiats 7 equips del Club Bàsquet Adepaf, Club Escacs Figueres, Patinatge Artístic Figueres, Club Gimnàstica Rítmica Figueres, Unió Esportiva Figueres i Club Natació Figueres.

En esports individuals es reconeixeran 44 d’esportistes dels següents clubs: Club Jan-su de taekwondo, CE Tir Arc Figueres, Club Gimnàstica Rítmica Figueres, Move It de gimnàstica artística, Tennis Taula Tramuntana, Patinatge Artístic Figueres, Club Natació Figueres, Club Natació Banyoles, Club d’Escacs Figueres, AJAE-Savas de judo, Associació Atlètica Figueres d’atletisme i Club de Ball Esportiu Figueres.

Un any més, la gala ha mantingut els criteris per premiar l’excel·lència i casos on les competicions les organitza la federació esportiva corresponent. A més, hi ha hagut un jurat -format per periodistes i presidents dels clubs- per valorar les propostes de guardons al mèrit esportiu i trajectòria esportiva.

GUARDÓ AL MÈRIT ESPORTIU:

Centre de Lleure El Dofí.

GUARDÓ A LA TRAJECTÒRIA ESPORTIVA:

Eva Serra, Jordi Jaume, Francesc Ribas, Toni Bigas i Mariona Sabater.

EQUIPS DESTACATS D’ESPORTS COL·LECTIUS:

Club Bàsquet Adepaf (cadet), Club Escacs Figueres (absolut i sub-14), Patinatge Artístic Figueres (grup xou), Club Gimnàstica Rítmica Figueres (infantil federat), Unió Esportiva Figueres (S13 Preferent) i Club Natació Figueres (benjamí).

ESPORTISTES DESTACATS D’ESPORTS INDIVIDUALS:

Zakaria El Jamouili, Milo Morato i Anwar Benteib (Jan-su taekwondo), Sergio Ortega (CE Tir Arc Figueres), Daniela Sedevo (Club Gimnàstica Rítmica Figueres), Emma Beltrán i Violeta Carreras (Move It de gimnàstica artística), Txell Abel, Adriana Bosch, Roger Martínez, Met Nadal, Manel Redondo, Jana Riera, Jordi Saguer, Carles Buixó, Jaume Muntada i Antonio Oña (Tennis Taula Tramuntana), Yeray Faus, Paula Maureta i David Canyet (Patinatge Artístic Figueres), Manuel Toro, Edurne González, Sara Barneda, Elsa Rubio, Aniol Oliver, Marc Planas, Mike T. Espinoza i Elna Polo (Club Natació Figueres), Naia Alsina (Club Natació Banyoles), Laura Viñolas (Club Escacs Figueres), Andrea González, Aleksei Mustafin i Savo Jacovic (AJAE-Savas de judo), Carlos Moreno, M. Asunción Alberch, Ada Serrano, Alianna Paulino, David Ruiz, Idalky Paulino i Roger Pérez (Associació Atlètica Figueres), Arnau Serra, Elisabet Mercader, Jordi Serra i Kiara Montinaro (Club de Ball Esportiu Figueres).

