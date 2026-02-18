El procés electoral blaugrana
Messi apareix en la precampanya blaugrana amb una lona gegant al centre de Barcelona
Leo Messi s’ha convertit aquest dimecres, indirectament, en el protagonista de la campanya electoral del Barcelona, ja que ha aparegut en una lona gegant al centre de la ciutat amb la seva imatge, una iniciativa auspiciada per la precandidatura de Marc Ciria (Moviment 42).
"Ganes de tornar-te a veure", diu a la gran pancarta en què es reprodueix la imatge icònica de l’astre argentí al Santiago Bernabéu, just després d’anotar el 2-3 l’abril del 2017.
Aquella fotografia de Messi, que es va treure la samarreta del Barça amb el número 10 per mostrar-la a un dels fons de l’estadi, va fer la volta al món i és una de les grans imatges de l’astre argentí com a blaugrana.
El missatge llançat des del grup electoral de Marc Ciria és una clara referència a la desplegada al seu dia per Joan Laporta a prop del Santiago Bernabéu durant la campanya electoral del 2021.
A diferència de llavors, quan el missatge se centrava en els madridistes i en el candidat: "Ganes de tornar a veure-us", ara se centra en la tornada de Messi, considerada capital per Ciria per impulsar la marca global Barça.
Interactuar amb el de Rosario
La lona, situada al carrer Aribau amb travessera de Gràcia, és de 24x18 metres i l’han pagat un grup de socis, els noms dels quals figuren al fons de la pancarta. A més, a la part inferior figura un codi QR amb la idea d’interactuar amb el de Rosario i poder enviar missatges de vídeo a l’argentí.
La idea és que Leo Messi rebi de primera mà l’afecte dels aficionats del Barcelona, i que li recordin els grans moments que va donar a l’entitat blaugrana i amb el desig que algun dia pugui tornar al club que li ho va donar tot.
